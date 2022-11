Kiedy lekarz sprawdzi, jakich leków brakuje? Ministerstwo Zdrowia odpowiada

Lekarze będą mogli z poziomu aplikacji gabinetowej sprawdzić dostępność leków w pobliskich aptekach - udostępnienie takiej usługi zapowiedział kilka tygodni temu wiceminister zdrowia

Miałoby to pomóc lekarzom zadecydować o włączeniu zamienników a pacjentom - w szybszym uzyskaniu leków. Kiedy nowa funkcjonalność zacznie działać?

- Nie mogę powiedzieć, kiedy lekarz zobaczy te informacje w aplikacji, bo nie znam daty - odpowiedział na pytania RMF FM Maciej Miłkowski, dodając, że "informatycy z Centrum e-Zdrowia pracują nad tym"

Dostęp do danych o braku leków - już w przyszłym roku?

Z informacji RMF FM pozyskanych w rozmowie z wiceministrem zdrowia Maciejem Miłkowskim wynika, że projekt, zgodnie z którym lekarze będą mogli uzyskać w aplikacji Gabinet.gov.pl informacje o dostępności leków w pobliżu, wciąż jest na etapie prac informatyków. To może potrwać jeszcze "wiele tygodni" i "można spodziewać się", że data wdrożenia nowej funkcjonalności "będzie datą przyszłoroczną".

Jak powiedział RMF FM wiceminister Miłkowski, resort dysponuje informacjami o brakach, ale dane te nie są jeszcze zinformatyzowane i występują jedynie w formie papierowej.

- Nie mogę powiedzieć, kiedy lekarz zobaczy te informacje w aplikacji, bo nie znam daty - poinformował stację Miłkowski, dodając, że "informatycy z Centrum e-Zdrowia pracują nad tym". Ta zapowiadana funkcja nie rozwiąże jednak problemu braku leków, a pozwoli np. szybciej zadecydować o włączeniu leczenia zamiennikiem i skierować pacjenta do danej apteki, która ów lek posiada.

Dostępność leków w Polsce. Antybiotyki deficytowym obszarem

O nowych rozwiązaniach, które mają usprawnić dostęp pacjentów do leków, mówił wiceminister zdrowia podczas konferencji prasowej 18 października.

- Informacje, które są przez nas standardowo monitorowane, do których ma wgląd zespół ds. dostępności, w formie skróconej będzie przekazywany do lekarzy przez Naczelną Izbę Lekarską, jak również do farmaceutów przez Naczelną Izbę Aptekarską, jak również do hurtowni - zapowiedział wówczas Miłkowski.

- Pracujemy również nad rozwiązaniem systemowym, informatyzacja w systemie ochrony zdrowia idzie cały czas do przodu. Rozszerzenia systemu gabinet.gov.pl, dostępu dla lekarzy i integracji z innymi systemami następuje. Chcemy przekazywać informacje docelowo o dostępności produktów na poziom lekarza, by podczas preskrypcji widział, czy są problemy z brakami, czy nie - dodał.