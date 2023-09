Jest nowy zespół przy MZ. Zajmie się uproszczeniem i kontrolą preskrypcji i realizacji recept

20 września 2023

Od dziś, 20 września, w Ministerstwie Zdrowia zaczyna pracę nowy zespół do spraw preskrypcji i realizacji recept na leki gotowe i recepturowe. Powołała go zarządzeniem Katarzyna Sójka, minister zdrowia. Czym się zajmie? Do kiedy będzie pracował?