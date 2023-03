Jakub Styczyński dołącza do redakcji Rynku Zdrowia

Jakub Styczyński od 1 marca w Rynku Zdrowia

Jakub Styczyński podczas swojej ponad siedmioletniej pracy w Dzienniku Gazecie Prawej podejmował tematykę związaną z szeroko pojętą branżą medyczną i farmaceutyczną. Przygotowywane przez niego materiały poruszały także zagadnienia związane z oszustwami finansowymi, ochroną konsumentów, danymi osobowymi i własnością intelektualną oraz prawem nowych technologii.

– Z przyjemnością rozpoczynam pracę w portalu szanowanym przez specjalistów i zdobywającym coraz większą popularność wśród czytelników. Cieszę się, że będę mógł więcej pisać o tematyce zdrowotnej, bo daje ona olbrzymie możliwości rozwoju. Wierzę, że w Grupie PTWP będę mógł kontynuować pisanie jakościowych artykułów w szeroko rozumianym interesie społecznym – mówi Jakub Styczyński.

– Bardzo się cieszę, że Jakub dołącza do zespołu. Jego profil dziennikarski dokładnie wpisuje się w budowaną przeze mnie strategię rozwoju Rynku Zdrowia. Jakub będzie zajmował się szeroko rozumianym e-zdrowiem, a jego doświadczenie bez wątpienia będzie dużym wzmocnieniem dla działów Farmacja i Prawo – mówi Paulina Gumowska, redaktorka naczelna portalu RynekZdrowia.pl i Sektora Zdrowie Grupy PTWP.

Jakub Styczyński jest zdobywcą wielu nagród dziennikarskich, m.in. indywidualnej nagrody w konkursie Urzędu Patentowego RP na informację medialną (2021 r., 2022 r.). Wraz z Patrykiem Słowikiem zdobył nagrody: im. Władysława Grabskiego (2017 r., 2019 r.) oraz Grand Press w kategorii Dziennikarstwo Śledcze za cykl artykułów pt. „Bezprawie. Sieci apteczne od środka“ (2017 r.). Był również nominowany do nagrody Radia Zet im. Andrzeja Wojciechowskiego (2020 r.) oraz do nagrody dziennikarstwa ekonomicznego Press Club Polska (2018 r., 2019 r.).

Rynek Zdrowia to specjalistyczny serwis informacyjny skierowany do kadry menadżerskiej szeroko pojętego sektora medycznego oraz do lekarzy wszystkich specjalności. W styczniu 2023 r. odwiedziło go 3,7 mln unikalnych czytelników, generując ponad 14 mln odsłon. Ponadto, według raportu Instytutu Monitorowania Mediów, Rynek Zdrowia jest liderem cytowań wśród mediów piszących o tematyce zdrowotnej (dane za styczeń 2023). W bazie subskrybentów codziennego newslettera znajduje się obecnie 35 tys. osób. Profil portalu w mediach społecznościowych śledzi 42 tys. użytkowników.

