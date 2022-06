Internetowe Konto Pacjenta nie dla wszystkich. Te grupy osób z IKP nie skorzystają

Chcąc skorzystać z Internetowego Konta Pacjenta, należy wcześniej założyć Profil Zaufany, co wiąże się z licznymi trudnościami dla osób z niepełnosprawnościami i chorych. Dotyczy to także opiekunów takich osób – często bowiem napotykali na odmowę potwierdzenia tożsamości przy zakładaniu profilu, choć posiadali pełnomocnictwo notarialne.

Prawo.pl przypomina, że choć w 2019 roku pojawiły się rozwiązania pomagające przy potwierdzeniu profilu zaufanego osobie z ubezwłasnowolnieniem częściowym, to osoby całkowicie ubezwłasnowolnione wciąż mają problemy.

Jednak sprawa jest znacznie bardziej złożona i skomplikowana. Jak wskazuje portal, dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie takiej możliwości, aby w systemie było widoczne, że logowanie jest wykonywane przez opiekuna w imieniu podopiecznego.

Problemem, na który zwraca uwagę prawo.pl, jest fakt, że profil zaufany osób z niepełnosprawnościami nie może zostać wydany ich opiekunom czy pełnomocnikom. Tym samym pełnomocnik nie może posługiwać się środkiem identyfikacji elektronicznej innej osoby fizycznej, co podkreśliła Anna Weber, dyrektor Departamentu Tożsamości Cyfrowej z KPRM cytowana przez portal.

W związku z tym kluczowym rozwiązaniem, jak wyjaśniła dyrektor Weber, jest rozwiązanie pełnomocnictw w taki sposób, by były wiadomo, że daną czynność wykonał pełnomocnik.

- Nie zaniechano tych prac, ale z uwagi na inne pilniejsze i nieprzewidziane wcześniej zadania nie postępują one tak szybko jak wstępnie planowano. Kluczem do sukcesu jest bowiem nie tylko stworzenie odpowiedniego rejestru, do którego będą mogły „sięgać” usługi online by zweryfikować czy dana osoba ma prawo reprezentować inną osobą i w jakim zakresie, stworzenie algorytmu, który pozwoli na weryfikację takich danych (...), ale przede wszystkim dostosowanie usług online, tak by w ogóle przewidywały działanie pełnomocników i potrafiły to takiego rejestru sięgać – dodała Anna Weber w odpowiedzi do RPO w tej sprawie.