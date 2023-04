Huawei nagrodził najlepsze start-upy medyczne

Trzecia edycja konkursu Huawei Startup Challenge skupiła się na innowacyjnych projektach dla sektora zdrowia

Pierwsze miejsce zdobył sensor do diagnozowania i leczenia zaburzeń snu oraz oddychania. Na podium stanęli też twórcy urządzenia do wykrywania urazów poporodowych oraz algorytmu ułatwiającego poszukiwanie nowych leków

Rynek Zdrowia był patronem medialnym tego wydarzenia

Nie tylko konkurs, ale też okazja do wymiany doświadczeń

Osobisty system do diagnostyki oraz terapii zaburzeń snu i oddychania, wyrób medyczny przeznaczony do badania urazów okołoporodowych oraz algorytm komputerowy do szybkiego projektowania leków na choroby rzadkie – to trzy projekty nagrodzone przez jury trzeciej edycji konkursu Huawei Startup Challenge, współorganizowanego z organizacją Startup Academy.

W tym roku konkurs skupił się na poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań dla branży medycznej. Finałowa gala odbyła się pod koniec marca w Warszawie, a Rynek Zdrowia był jednym z patronów medialnych tego wydarzenia.

- Ten konkurs to nie tylko rozdanie nagród czy działanie biznesowe, ale także sposób na dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z młodymi innowatorami, którzy chcą dokonać wielkich rzeczy – podkreśla Karolina Piotrowska, członkini zarządu Startup Academy.

- Jesteśmy pod wrażeniem innowacyjności projektów, które znalazły się w konkursie. Wybór zwycięzców z tego grona nie był zatem łatwy — dodaje Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska.

Do konkursu zgłosiło się 168 startupów. Do finału zakwalifikowano 10 projektów, ale podium mogło pomieścić jedynie trzy najlepsze. Ufundowano dla nich nagrody: 100, 60 i 40 tys. zł na rozwój własnych projektów. Nagrodę publiczności otrzymała zaś firma Uhura Bionics, opracowująca protezę sztucznej, elektronicznej krtani dla osób pozbawionych strun głosowych.

Podczas gali porozmawialiśmy z założycielami nagrodzonych przez jury innowacji medycznych.

Innowacyjne leczenie zaburzeń snu i oddychania, a plan leczenia przez aplikację

Pierwsze miejsce w konkursie przypadło systemowi o nazwie Clebre. Składa się on z bezprzewodowego czujnika zbierającego i analizującego dźwięki oddychania, czynność serca, aktywność ruchową oraz pozycję ciała. Sensor jest połączony z aplikacją mobilną oraz chmurą obliczeniową, wspomaganą algorytmami Sztucznej Inteligencji. Urządzenie ma monitorować parametry snu i analizować je w celu postawienia pacjentowi diagnozy. Dane z systemu może łatwo ocenić lekarz.

– Sen jest naszą supermocą. Bez niego nie jesteśmy w stanie funkcjonować prawidłowo. A jego zaburzenia mają olbrzymi wpływ na to, jak się czujemy i jak wypoczywamy – mówi dr Wojciech Kukwa, Kierownik Kliniki Otorynolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Szpitalu Czerniakowskim oraz współzałożyciel Clebre.

Medyk zauważa, że na bezdech senny cierpią zarówno dzieci, jak i dorośli. Szacuje się też, że 20 proc. kobiet pod koniec ciąży może mieć problem z prawidłowym oddychaniem podczas wypoczynku, co może negatywnie wpływać nie tylko na rozwój płodu, ale także na przebieg samego porodu.

Dr Kukwa opisuje, że aby dziś zdiagnozować zaburzenia snu, trzeba spędzić noc w szpitalu, będąc podłączonym do skomplikowanej aparatury. W przypadku chęci pogłębienia diagnostyki, badanie to trzeba powtarzać. Dla porównania – sensor Clebre to niewielkie urządzenie umieszczane nad klatką piersiową, które nie utrudnia spania.

Twórca start-upu chciałby, aby monitorowanie jakości snu stało się tak proste, jak badanie poziomu glukozy we krwi przez cukrzyków. Jednym z elementów projektu jest też stworzenie zdalnej kliniki snu Clebre, w której pacjent mógłby otrzymać nowe wytyczne dotyczące terapii, bez wychodzenia z domu.

– Bezdech senny jest przewlekłą chorobą, wymagającą wdrożenia odpowiedniego planu leczenia. Chcemy, żeby to było możliwie jak najprostsze i skuteczne — podkeśla dr Wojciech Kukwa.

Sensor oraz aplikacja są już gotowe. Koszt wyprodukowania jednego sensora w krótkiej serii na terenie Polski, to ok. 600 zł. Przy większej skali, koszt ten może być nawet niższy.

Diagnozowanie urazów poporodowych wspomagane Sztuczną Inteligencją

Jury konkursu nagrodziło również wyrób medyczny o nazwie ONIRY, wyprodukowany przez firmę OASIS Diagnostics SA. To chronione patentem urządzenie przeznaczone do diagnostyki urazów poporodowych, wspomagane algorytmami Sztucznej Inteligencji.

Ma ono służyć lekarzom i położnym do szybkiego i precyzyjnego wykrywania urazów u kobiet rodzących siłami natury. Dodatkowo opracowana aplikacja ma zaś pomóc użytkowniczkom monitorowanie przebiegu terapii oraz umożliwiać przekazywania swoich danych w celu usprawniania dokładności interpretacji wyników badań.

Dr Katarzyna Borycka, założycielka OASIS Diagnostics SA tłumaczy nam, że technologia ONIRY rozwijana jest już od pięciu lat. Teraz jest już na etapie certyfikacji europejskiej – jest więc duża szansa, że urządzenie zadebiutuje na rynku już w tym roku.

Pierwszymi klientami mają być prywatne placówki oraz publiczne centra akademickie. Dr Borycka mówi, że mają one zbliżony schemat wdrażania innowacji, a te drugie – dodatkowo – będą edukować kolejnych medyków, aby interesowali się nową technologią.

– Docelowo liczymy, że nasze rozwiązanie będę powszechnie dostępne dla każdej kobiety. Nie chcielibyśmy zatem, aby było wyróżnikiem konkretnych placówek. A raczej, by stanowiło o jakości opieki okołoporodowej w danym kraju – wskazuje dr Katarzyna Borycka.

Jedno urządzenie ma kosztować 10 tys. euro.

Algorytm zastąpi kosztowne i wieloletnie eksperymenty firm farmaceutycznych

Ostatnim nagrodzonym projektem był algorytm o nazwie VPDesigner42™, opracowany przez PioLigOn. Oprogramowanie to ma służyć szybkiemu projektowaniu tzw. nienaturalnych peptydów.

Jak przekonują twórcy tego rozwiązania, na rynku nie ma wydajnych metod obliczeniowych służących do odkrywania leków peptydowych, więc wciąż istnieje luka między medykamentami małocząsteczkowymi a biologicznymi. VPDesigner42 ma tę lukę wypełniać.

Algorytm potrafi przeszukiwać nawet biliony właściwości nienaturalnych peptydów i dostarczać obiecujące wyniki w kilka tygodni. Dlaczego to rewolucja? Otóż obecnie przeprowadzenie takiego poszukiwania, tradycyjnymi metodami eksperymentalnymi, może kosztować setki milionów dolarów i zająć nawet kilka lat.

- Wiele osób zakłada, że to możliwe, dzięki zastosowaniu Sztucznej Inteligencji. To jednak wynik wieloletniej pracy naukowej. SI nie sprawdziłoby się akurat w tym zakresie, bo jest za mało danych na ten temat, aby komputer miał co przetwarzać i na czym opierać swoje wnioski – zaznacza dr Piotr Liguziński z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz współzałożyciel PioLigOn.

Aplikacje i urządzenia monitorujące zdrowie na fali

Spośród start-upów, które zgłosiły się do konkursu Huawei, znaczącą grupę stanowiły firmy z Dolnego Śląska (25 proc.) oraz Mazowsza (25 proc.). Blisko połowa z nich zaprojektowała mobilne aplikacje dla użytkowników. 5 proc. zakładało stworzenie ubieralnych urządzeń monitorujących pracę organizmu. Część firm podjęła w swoich projektach tematykę zdrowia psychicznego. Technologie związane z leczeniem depresji, zaburzeń lękowych bądź oferujące niezbędną pomoc w kryzysie psychicznym, stanowiły 9 proc. zgłoszeń.

