Hospicja alarmują: umierający pacjenci też bez leków. "Pracownicy CeZ już weryfikują problem"

Powodem zawirowań są zmiany w systemie e-recept, które funkcjonują od wczoraj

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz stwierdził w rozmowie z RMF FM, że nie widzi problemu

Interwencję w tej sprawie zapowiada Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej - poinformował rmf24.pl

Po kilku godzinach od relacji rozgłośni resort zdrowia zapewnił, że Centrum eZdrowia jest w stałym kontakcie z hospicjami

Interwencja PTMP jeszcze dziś

- Nasi lekarze nie mogą wypisywać recept na leki narkotyczne i psychotropowe, ten problem potwierdzają nam także inne hospicja - mówiła dziś przed południem w RMF FM Katarzyna Kałduńska, prezeska fundacji Dom Hospicyjny w Pruszczu Gdańskim.

Jeszcze dziś, 3 sierpnia, ws. problemów z lekami dla pacjentów hospicjów miało interweniować Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej - podała rozgłośnia.

Pytany przez dziennikarzy RMF FM rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że nie widzi problemu.

- 17,5 tys. wystawionych wczoraj recept świadczy o tym, że problemu nie ma. Są problemy po stronie niektórych przychodni i niektórych lekarzy. Po prostu nie wszyscy lekarze odnajdują się w tym systemie, dlatego jest specjalny scenariusz postępowania na stronie Centrum E-zdrowia - tłumaczył Andrusiewicz.

Jak podał portal rmf24.pl, dolegliwości bólowe mierzone są w skali 1-10, a niektórzy pacjenci hospicjów swój ból oceniają na 10.

- To jest ból niewyobrażalny. Niektórzy porównują go do podpalania pochodnią - podkreślała Kałduńska na antenie rozgłośni. I nie chodzi tu o bóle głowy, a o intensywne leczenie różnego rodzaju bólu i duszności.

- Jedyne leki, które to gwarantują, to opiaty - morfina, fentanyl i inne leki z tej grupy. Oprócz tego nasi lekarze wypisują leki psychotropowe, które również pomagają w walce z uporczywymi dolegliwościami umysłu - dodaje Kałduńska. - Nasi lekarze wczoraj byli w domach u pacjentów hospicyjnych. Jeden lekarz może wystawić e-recepty dla pacjentów, a drugi nie może. Pacjenci zostali bez leków narkotycznych, które są potrzebne na już - relacjonuje Kałduńska. Stwierdza też, ze Ministerstwo Zdrowia nie uprzedziło hospicjów i lekarzy zajmujących się pacjentami hospicyjnymi w domach, że zmiany w przepisach mogą wywołać taki skutek.

Ministerstwo Zdrowia reaguje. [AKTUALIZACJA] Również w "realu" ?

Na relację rozgłośni Ministerstwo Zdrowia zareagowało za pośrednictwem mediów społecznościowych.

- W przypadku hospicjów, lekarze zawsze mają możliwość korzystania z opcji wystawienia recepty na cito - także na leki psychotropowe - w ramach procedury ratowania życia. Wsparciem służy Centrum e-Zdrowia, które wyjaśnia na bieżąco jak wystawić receptę w systemie informatycznym -brzmiał pierwszy w reakcji na materiał RMF wpis resortu.

Jakub Kosikowski, lekarz reprezentujący Naczelna Izbę Lekarską dosadnie skomentował zaistniałą sytuację na Twitterze.

- Miał być cios w receptomaty, a uderzono w pacjentów urazowych, onkologicznych, neurologicznych, psychiatrycznych i paliatywnych - napisał.

Dodajmy, że od momentu wprowadzenia zmian w systemie e-recept problemy z przepisywaniem niektórych leków, nie ujętych wykazie substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych, zgłaszają lekarze. Pisaliśmy o tym obszernie.

AKTUALIZACJA: Ministerstwo Zdrowia w czwartkowe popołudnie poinformowało, znów za pośrednictwem mediów społecznościowych, że pracownicy Centrum e-Zdrowia "są w kontakcie z hospicjami celem weryfikacji problemu w wystawianiu recept dla podopiecznych placówek".

- Przedstawiciele hospicjów informują, że większość recept jest wystawiana na bieżąco. Specjaliści Centrum e-Zdrowia przeprowadzili dodatkowe szkolenie - przekazał resort zdrowia.

2 sierpnia weszły w życie nowe zasady

Przypomnijmy: 2 sierpnia weszły w życie przepisy, które ograniczają zdalne wystawianie recept na środki odurzające i psychotropowe. Wypisaniu takich leków musi towarzyszyć badanie i ocena wpływu leku na pacjenta.

Zasada ta nie dotyczy przepisywania recept w ramach kontynuacji leczenia, jeśli nie upłynęły trzy miesiące od ostatniej wizyty u lekarza i badania pacjenta. Informacja, o tym, że wskazany okres nie został przekroczony, będzie zamieszczana w dokumentacji medycznej pacjenta.

Przed wystawieniem każdej kolejnej recepty na środki odurzające i leki psychotropowe lekarz będzie musiał sprawdzić ilość i rodzaj przepisanych ostatnio pacjentowi leków: za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) albo systemu gabinetowego lub wywiadu z pacjentem - jeśli pacjent dotychczas nie logował się do IKP.

Brak IKP jest groźny - ostrzegał dziś Tomasz Zieliński, wiceprezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

- Wczoraj lekarze mieli problemy z dostępem do historii recept pacjentów. Powodów było wiele ale dla mnie najbardziej przykry jest ten, że władze szpitali nie zapewniły dostępu do odpowiedniego oprogramowania. Ministerswo Zdrowia - to wymaga pilnej reakcji. Brak dostępu do IKP jest groźny - przekazał.

Dodajmy, że nowe zasady wystawianie recept na środki odurzające i psychotropowe nie dotyczą lekarzy placówek podstawowej opieki zdrowotnej, do której zapisany jest pacjent.

