Farmaceuci chcą brać udział w tworzeniu rejestrów CeZ. "Wypracujemy łatwiejsze rozwiązania"

Rejestry projektowane przez Centrum e-zdrowia są używane przez farmaceutów w codziennej pracy

To Rejestr Aptek (RA), Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych (RHF), Rejestr Produktów Leczniczych (RPL) oraz Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL)

Centrum e-Zdrowia zorganizowało kolejny UserKon, by udoskonalać rejestry wspólnie z ich użytkownikami

Powstał pomysł na szersza współpracę

UserKony to cykl spotkań konsultacyjnych z użytkownikami systemów informatycznych wykorzystywanych w ochronie zdrowia. Centrum organizuje je po to, by wymieniać doświadczenia i pomysły rozwiązań na upraktycznienie współpracy między dostawcami a użytkownikami systemów i rejestrów CeZ. Chodzi też o wskazanie, które z nich wymagają uaktualnienia, aby realnie odpowiadały teraźniejszym i przyszłym potrzebom użytkowników.

– Cieszę się, że możemy przedstawić nasz punkt widzenia i porozmawiać o rozwiązaniach, które pozwolą usprawnić pracę farmaceutów. Dzisiejsze spotkanie jest dla nas bardzo ważne. Dziękuję za to, że możemy współpracować przy tworzeniu naszych narzędzi pracy – dodała Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Na konferencji debatowano o przyszłości rejestrów z perspektywy farmaceutów. Wzięli w niej udział: Marian Witkowski, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie, oraz kierownicy projektów CeZ. Wnioski płynące z tej wymiany poglądów będą wsparciem dla CeZ w tworzeniu przyszłych rozwiązań informatycznych.

Budowa e-usług w oparciu o głos użytkowników

– Spotkania z użytkownikami naszych systemów i rejestrów są kluczowym elementem drogi przyjętej przez CeZ. Narzędzia te powinny powstawać oraz rozwijać się przy uwzględnieniu konsultacji z użytkownikami, którzy korzystają z nich w swojej codziennej pracy. Naszą rolą jest wsłuchiwanie się w ich potrzeby. Aby realizować takie podejście, konieczna jest diagnoza potrzeb i oczekiwań użytkowników oraz cykliczna organizacja spotkań takich jak UserKon – podkreślił Piotr Kozłowski, ekspert ds. zarządzania kontaktami z użytkownikami systemów.









Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.