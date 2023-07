Europejska Agencja Leków będzie wdrażać sztuczną inteligencję w farmacji

EMA opublikowała projekt dokumentu przedstawiający aktualne podejście do wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) w farmacji ludzkiej i weterynaryjnej

Dokument skupia się na zasadach stosowania AI i ML na wszystkich etapach cyklu życia leków

Konsultacje publiczne nt. dokumentu potrwają do 31 grudnia 2023 r., a ostateczne wytyczne zostaną opracowane po uwzględnieniu opinii interesariuszy podczas warsztatów HMA/EMA w listopadzie 2023 r.

AI z korzyścią dla pacjentów

Dokument jest jedną z inicjatyw HMA-EMA Big Data Steering Group (BDSG), która ma na celu rozwijanie zdolności Europejskiej Sieci Regulacyjnej ds. Leków w oparciu o dane. Powstał we współpracy pomiędzy BDSG, Komitetem do spraw Produktów Leczniczych Dla Ludzi (CHMP) EMA oraz Komitetem do spraw Produktów Leczniczych Weterynaryjnych (CVMP) EMA.

- Wykorzystanie sztucznej inteligencji dynamicznie się rozwija w społeczeństwie, a jako regulatorzy obserwujemy coraz więcej zastosowań w dziedzinie leków. AI niesie ze sobą ekscytujące możliwości. Aby je w pełni wykorzystać, musimy być przygotowani na wyzwania regulacyjne stawiane przez ten szybko ewoluujący ekosystem - powiedział Jesper Kjær, Dyrektor Centrum Analiz Danych w Duńskim Urzędzie ds. Leków oraz współprzewodniczący BDSG.

-Tym dokumentem otwieramy dialog z twórcami, naukowcami i regulatorami, aby omówić możliwe kierunki działań, zapewniając, że pełny potencjał tych innowacji może zostać zrealizowany na korzyść zdrowia pacjentów ludzkich i zwierzęcych - dodał Peter Arlett, Szef Działu Analiz Danych i Metod EMA, współprzewodniczący BDSG.

Ogromne możliwości sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego

Narzędzia AI i ML mają potencjał skutecznego wspierania pozyskiwania, przekształcania, analizy i interpretacji danych na wszystkich etapach cyklu życia produktu leczniczego. Ich zastosowanie może obejmować np. modele AI/ML, które zastępują, ograniczają lub doskonalą wykorzystanie modeli zwierzęcych w fazie przedklinicznej.

W badaniach klinicznych systemy AI/ML mogą wspierać wybór pacjentów na podstawie określonych cech choroby lub innych parametrów klinicznych. Narzędzia AI/ML mogą również wspierać rejestrowanie danych i analizy, które zostaną następnie przekazane do regulatorów w procedurach zatwierdzania produktów na rynek.

Na etapie zatwierdzenia produktu AI może być wykorzystywana do tworzenia, kompilacji, tłumaczenia lub recenzowania danych, które mają zostać zawarte w informacji dot. produktu leczniczego. W fazie po uzyskaniu zezwolenia AI może skutecznie wspierać m.in. działania związane z nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii, włączając zarządzanie raportami o działaniach niepożądanych i wykrywanie sygnałów.

Są też ryzyka

Taki zakres zastosowań niesie ze sobą wyzwania, takie jak zrozumienie algorytmów, a także ryzyka awarii technicznych i szerszy wpływ, jaki mogłyby one mieć na stosowanie AI w rozwoju medycyny i zdrowiu.

W dokumencie podkreślono, że podejście skoncentrowane na człowieku powinno kierować rozwojem i wdrażaniem AI i ML. Wykorzystanie AI w cyklu życia produktu leczniczego powinno zawsze odbywać się zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi, uwzględniać etyczne aspekty i przebiegać z poszanowaniem podstawowych praw.

Jeśli system AI/ML jest wykorzystywany w kontekście rozwoju, oceny lub monitorowania leków i przewidywane jest, że wpłynie na równowagę korzyści i ryzyka leku, EMA zaleca, aby twórcy szukali wcześniejszego wsparcia regulacyjnego, np. poprzez uznanie metod innowacyjnego rozwoju (dla leków dla ludzi) lub zasięgnięcie porady naukowej.

Wszystkie zainteresowane strony EMA zaprasza do składania uwag na temat projektu dokumentu oraz przedstawiania możliwości i ryzyk, związanych z zastosowaniem AI w farmacji. Konsultacje publiczne potrwają do 31 grudnia 2023 r., a temat zostanie dodatkowo omówiony podczas warsztatów HMA/EMA, które odbędą się w dniach 20-21 listopada 2023 r. Informacje zwrotne od interesariuszy będą analizowane i uwzględniane podczas prac nad dokumentem i opracowywania dalszych wytycznych.