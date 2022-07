E-zdrowie. System przypomni pacjentowi o upływie terminu ważności elektronicznej recepty

Polska należy do czołówki państw europejskich, takich jak Dania czy Szwecja, gdzie poziom wystawianych e-recept wynosi powyżej 95 proc. - mówi nam Paweł Kikosicki, dyrektor Centrum e-Zdrowia

Dodaje: - Kolejnym krokiem jest elektronizacja recepty transgranicznej. Aktualnie finalizujemy prace w tym zakresie

Transgraniczna e-recepta umożliwi zagranicznym pacjentom zrealizowanie e-recepty w polskiej aptece, a także polskim pacjentom realizację e-recepty w wybranych krajach

Chcielibyśmy, by jeszcze w tym roku wystartował pilotaż elektronizacji medycyny pracy, który obejmie cyfrowe skierowanie, orzeczenie oraz zalecenia - informuje nas szef CeZ

Cyfrowa rewolucja trwa. System e-zdrowie się nie zatrzymuje. Co nas czeka?

Wojciech Kuta, Rynek Zdrowia: - 14 czerwca podczas konferencji w Warszawie zapowiedział Pan poszerzenie elektronicznej dokumentacji medycznej o e-karty urodzenia i zgonu, a także o dane dotyczące stanu zdrowia Polaków, między innymi związane z alergią. Jakie jeszcze dane o naszym zdrowiu będą dołączane w kolejnych dokumentach w ramach EDM?

Paweł Kikosicki, dyrektor Centrum e-Zdrowia: - Mowa tu o danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie e-zdrowie (P1) oraz o sposobie i terminach przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej (SIM). Obecnie do SIM są przekazywane takie dokumenty jak: e-recepty, e-skierowania, a także indeksy elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), przekazywane przez usługodawców w związku z raportowaniem do SIM komunikatów dotyczących zdarzeń medycznych.

Taki obowiązek spoczywa na wszystkich podmiotach leczniczych bez względu na sposób ich finansowania, jak również na podwykonawcach.

Ministerstwo Zdrowia wraz z Centrum e-Zdrowia, działając zgodnie z wytycznymi zespołu powołanego przez Komisję Europejską, stale rozszerza pakiet danych podlegających digitalizacji.

Pozwoli to zwiększyć dostępność, interoperacyjność, a co za tym idzie przejrzystość informacji przekazywanych do SIM, co w konsekwencji powinno przełożyć się na usprawnienie pracy personelu medycznego, ułatwienie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej i, co najważniejsze, ograniczanie kosztów związanych z jej udostępnianiem.

Wśród danych, które w najbliższym czasie pojawią się w SIM (na podstawie znowelizowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej), poza wspomnianymi danymi o alergiach, także, między innymi:

Zaktualizowane dane służące identyfikacji podmiotu medycznego (numery PESEL i NIP)

(numery PESEL i NIP) Dane dotyczące wyrobów medycznych

Informacje o ciąży, implantach, grupie krwi

Informacje o rozpoczęciu i zakończeniu hospitalizacji, a także rehabilitacji leczniczej.

Należy podkreślić, że dostęp do danych medycznych jest bezpieczny i ściśle kontrolowany, a ich udostępnianie, poza wyjątkowymi sytuacji, jak nagła potrzeba ratowania życia, odbywa się za zgodą samego pacjenta.

WK: - We wrześniu br. ma ruszyć pilotaż elektronizacji medycyny szkolnej. Ile placówek oświatowych oraz jakie dane obejmie pilotaż? Jak długo potrwa? Jaki jest terminarz docelowego objęcia tych informacji systemem e-zdrowia - w ramach Internetowego Konta Pacjenta (IKP)?

PK:- Pilotaż e-medycyny szkolnej to kolejny, po pilotażu centralnej e-rejestracji, ważny projekt, który realizujemy w tym roku. Chcielibyśmy, by testy oprogramowania wystartowały po wakacjach i potrwały cały rok szkolny.

Szczegółowe informacje o terminie pilotażu, jego przebiegu oraz ile placówek edukacyjnych obejmie, zostaną określone przez Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Dane z e-medycyny szkolnej w tym w szczególności dane dotyczące badań profilaktycznych, zasilą system e-zdrowie (P1).

Paweł Kikosicki, dyrektor Centrum e-Zdrowia Fot. Materiały prasowe

WK: - Czy podobny pilotaż będzie dotyczył także digitalizacji danych z zakresu medycyny pracy? Jakich są przewidywane terminy wdrażania e-dokumentów w tym zakresie?

PK: - Uruchomienie każdego kolejnego systemu i rozwiązania IT wymaga ogromnych nakładów pracy, nie tylko po stronie Centrum e-Zdrowia, ale także środowiska medycznego i dostawców oprogramowania, którzy muszą zaimplementować nowe funkcjonalności zgodnie z przedstawionymi przez nas wytycznymi i założeniami.

Równie istotne są prace pozostałych podmiotów, które regulują zasady funkcjonowania całego sektora ochrony zdrowia, jak również zasady przeprowadzania pilotaży, a następnie wdrożenia nowych rozwiązań IT.

Chcielibyśmy, by jeszcze w tym roku wystartował pilotaż (elektronizacji - red.) medycyny pracy, dlatego w planach na najbliższe miesiące mamy przeprowadzenie niezbędnych prac przygotowawczych, tak by być gotowym ze startem projektu.

W ramach medycyny pracy elektronizacja ma objąć skierowanie, orzeczenie oraz zalecenia.

WK: - Jakie jeszcze poszerzenie danych dostępnych na IKP jest planowane w najbliższym czasie?

PK: - Wkrótce wystartuje również pilotaż centralnej e-rejestracji. Zaczynamy od wąskiego zakresu świadczeń - poprzez IKP będzie można się zapisać do kardiologa oraz na rezonans magnetyczny i tomografię komputerową. Wezmą w nim udział wyłonione w kwietniowym naborze podmioty z powiatu siedleckiego oraz Łodzi. Obecnie trwają prace techniczne. E-rejestracja ma zwiększyć dostępność do świadczeń medycznych.

Pacjent będzie sam umawiał się na świadczenie bez konieczności wizyty w placówce. W jednym miejscu, 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu będzie miał informacje o wszystkich wolnych terminach, podmiotach i lekarzach realizujących dane świadczenia. Skróci się też czas oczekiwania na wizytę, gdyż ograniczy się liczba niewykorzystanych terminów.

Listy rezerwowe będą zarządzane przez automat, który poinformuje pacjenta SMS-em, e-mailem lub w aplikacji mojeIKP o możliwości rejestracji. Na tym rozwiązaniu skorzystają też podmioty, gdyż e-rejestracja odciąży personel, umożliwiając przekierowanie zasobów do innych obszarów.

W tym obszarze staramy się działać dwutorowo. Po pierwsze, o co apelują także sami pacjenci, udostępniamy kolejne funkcjonalności związane m.in. z leczeniem farmakologicznym - w tym roku uruchomiliśmy m.in. możliwość ustawienia przypomnienia o wzięciu leku.

Chcemy także, by pacjent otrzymywał powiadomienie z systemu o konieczności wykupienia leku nim minie 30-dniowy okres ważności e-recepty. Będziemy także udostępniać pacjentom kolejne dane o zdarzeniach medycznych. Po drugie, rozwijamy profilaktykę, która w ostatnim czasie zyskuje na znaczeniu.

Na całym świecie promuje się aktualnie rozwiązania zachęcające użytkowników do „wstania z kanapy” i podjęcia aktywności fizycznej, jak również zmiany nawyków żywieniowych. My też staramy się wpisać w ten trend i w ostatnim czasie, w ramach aplikacji mojeIKP, umożliwiliśmy dostęp do portalu Diety NFZ oraz uruchomiliśmy krokomierz, czyli rozwiązanie, dzięki któremu możemy sami śledzić liczbę wykonanych każdego dnia kroków.

Wkrótce z aplikacją mojeIKP będzie można też trenować - umożliwi to nowa funkcjonalność „8 tygodni do zdrowia” z bezpłatnymi planami treningowymi. Ponadto w aplikacji mojeIKP użytkownik znajdzie numery telefonów, które ratują życie - są one dostępne bez logowania z ekranu startowego. Wraz z ratownikami medycznymi pracujemy też nad zupełnie nową funkcjonalnością, czyli pierwszą pomocą. Dowiemy się, jak postępować w sytuacjach kryzysowych, np. zatrzymania serca, podejrzenia udaru czy po wypadku.

WK: - Czy, a jeśli tak, to w jakim kierunku będą poszerzane funkcjonalności związane elektroniczną receptą?

PK: - Wdrożenie e-recepty w Polsce oraz jej upowszechnienie jest niewątpliwym sukcesem. Od momentu uruchomienia systemu do dziś wystawiono ponad 1 mld e-recept dla ponad 33 mln pacjentów. Polska należy do czołówki państw europejskich, takich jak Dania czy Szwecja, gdzie poziom wystawianych e-recept wynosi powyżej 95 proc.. Kolejnym krokiem jest elektronizacja recepty transgranicznej. Aktualnie finalizujemy prace w tym zakresie.

Wdrożenie e-recepty transgranicznej umożliwi zagranicznym pacjentom, z poszczególnych Państw członkowskich, zrealizowanie e-recepty w polskiej aptece, a także polskim pacjentom realizację e-recepty w wybranych krajach. Rozpoczęcie wymiany uzależnione jest od decyzji KE.

W tej chwili przygotowujemy się do testów z innymi krajami obecnie obsługującymi e-recepty transgraniczne. Planujemy także rozszerzenie funkcjonalności e-recepty oraz rozwijać e-skierowania - aktualnie trwa analiza w kierunku rozszerzenia katalogu świadczeń, dla których będzie można wystawiać e-skierowanie.

WK: - Także w czerwcu zapowiedział Pan wprowadzenie elektronicznego Systemu Wspomagana Decyzji Lekarza. Proszę o więcej szczegółów - jakie narzędzia zostaną wdrożone w ramach tego rozwiązania? Jakie są główne cele tego wdrożenia, kto oraz w jakim zakresie będzie z niego korzystał i jaki jest terminarz wprowadzania tego systemu do praktyki?

PK: - Rozwój sztucznej inteligencji (AI) oraz analiza dużych zbiorów danych jest kolejnym ważnym elementem wdrażania e-zdrowia. Sztuczna inteligencja ma duży potencjał, który odpowiednio wykorzystany może zwiększyć skuteczność profilaktyki i leczenia oraz odciążyć pracę kadry medycznej, co jest szczególnie ważne w obliczu istniejących deficytów w zakresie personelu medycznego czy wobec rosnących potrzeb społeczeństwa związanych z szybkim postępowaniem procesu jego starzenia.

Sztuczna inteligencja w medycynie ma zastosowanie nie tylko w procesie diagnozowania, leczenia czy monitorowania pacjentów. Centrum e-Zdrowia, w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO,) planuje realizację Systemu Wspomagania Decyzji Lekarza - dużego projektu opartego na sztucznej inteligencji.

System ma na celu agregację danych pochodzących z różnych urządzeń wykonujących pomiary medyczne lub pomiary związane z trybem życia. Dane te trafią (poprzez API) na Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

Możliwe będzie agregowanie wyników, przetwarzanie i przygotowywanie informacji wspierających - pacjenta w zdrowym trybie życia oraz lekarza/koordynatora opieki (wsparcie lekarza) w podejmowaniu decyzji dot. działań profilaktycznych czy wskazania odpowiedniego leczenia.

Drugim zadaniem systemu będzie pobieranie i przetwarzanie dokumentacji wykonywanych badań laboratoryjnych oraz badań obrazowych pacjenta w celu inteligentnego wyszukiwania m.in. zmian nowotworowych, wskazań w kierunku badania cukrzycy czy zmian w komórkach.

Wynikiem analizy będzie przygotowanie raportu i powiadomienie personelu medycznego o zmianach w stanie zdrowia pacjenta w celu wsparcia decyzji dotyczącej zleceń dodatkowych badań, rozpoczęcia/zmiany leczenia czy rehabilitacji pacjenta.

Realizacja tego projektu zaplanowana jest na lata 2022-2026, ale jego start jest uzależniony od uruchomienia środków w ramach KPO.

Należy podkreślić, że wdrażanie na szeroką skalę rozwiązań z obszaru AI w systemie zdrowia wymaga sprawnego dostępu do dużej, dobrej jakości danych. Dane te muszą być wiarygodne, a także porównywalne i zrozumiałe dla algorytmu. Dane medyczne obecnie gromadzone w dokumentacji medycznej są słabo ustrukturyzowane. Dlatego konieczne są dalsze działania w obszarze techniczno-organizacyjnym, m.in. zwiększenie interoperacyjności i poprawa jakości danych.

