E-rejestracja na tomograf, rezonans i do kardiologa. Na razie w 20 placówkach w dwóch regionach

Wkrótce Ministerstwo Zdrowia uruchomi pilotaż elektronicznej rejestracji na wybrane świadczenia zdrowotne w dwóch regionach. O szczegółach projektu mówił 23 czerwca w Sejmie wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski

E-rejestracja będzie możliwa na tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny oraz do kardiologa. W ramach pilotażu w 20 placówkach medycznych w dwóch regionach: siedleckim i łódzkim

Pilotaż potrwa do końca roku. Natomiast docelowo - jak mówił wiceminister - e-rejestracja ma objąć wszystkie świadczenia w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i świadczeniach kosztochłonnych, a później również wszystkie podmioty lecznicze

Rusza e-rejestracja na rezonans, tomograf i do kardiologa

O uruchomienie elektronicznej rejestracji na świadczenia medyczne pytał na posiedzeniu Sejmu 23 czerwca poseł Jarosław Gonciarz.

W odpowiedzi wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski przypomniał o zapowiadanym przez resort zdrowia pilotażu e-rejestracji.

- To jest kolejna rzecz oczekiwana przez pacjentów po sukcesie e-recepty, e-skierowania i e-zlecenia na wyroby medyczne, które są już standardem postępowania - podkreślił. - Brakuje tego istotnego elementu zapisania się na konkretne świadczenie zdrowotne i ta rejestracja jest bardzo oczekiwana.

Miłkowski dodał, że "w Ministerstwie Zdrowia podpisane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 czerwca bieżącego roku w zakresie przygotowania pilotażu w zakresie elektronicznej centralnej rejestracji na niektóre świadczenia zdrowotne".

- Na początek w celu przetestowania systemu te świadczenia zdrowotne zostały dookreślone na jedno świadczenie z zakresu świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - poradę kardiologiczną oraz dwa świadczenia kosztochłonne w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego - wyjaśnił.

E-rejestracja. Pilotaż w 20 podmiot placówkach w dwóch regionach

Jak tłumaczył Miłkowski, pilotaż jest obecnie w fazie uruchamiania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Objętych będzie nim 20 podmiotów w dwóch regionach kraju.

Pierwszym z nich będzie region siedlecki (miasto i subregion siedlecki), gdzie są wszystkie podmioty niezbędne do przeprowadzenia pilotażu, a zatem POZ-y, AOS-y i szpital. Drugim regionem jest region łódzki, w którym do pilotażu zgłosiły się m. in. szpital kliniczny, podmioty prywatne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

- Chcemy przetestować bardzo różnorodne techniki, różne podmioty, małe - do 500 świadczeń medycznych, jak również duże podmioty - mówił wiceminister.

Warunkiem uruchomienia pilotażu w tych ośrodkach było posiadanie systemu do e-rejestracji bądź deklaracja, że te podmioty lecznicze podepną się pod system informatyczny gabinet.gov.pl. Miłkowski dodał, że koszty dostosowania systemu podmioty miały wziąć na siebie, a także zadeklarować, że będą przedstawiały harmonogram w systemie P1 (sloty dla pacjentów) oraz promowały świadczenia związane z Indywidualnym Kontem Pacjenta i z Moim IKP.

Po pilotażu centralna elektroniczna rejestracja na wszystkie świadczenia

Celem tego projektu jest, jak zaznaczył wiceminister Miłkowski, "przetestowanie technicznych możliwości działania systemu zapisania się przez pacjentów do tych świadczeń".

- Założenie jest takie, że to są świadczenia pierwszorazowe - oczywiście w tomografii, w rezonansie właściwie zawsze to jest odrębny cel leczenia diagnostycznego, w przypadku porady później jest kontynuacja, na razie kontynuacji nie będziemy obsługiwali. Celem jest przetestowanie, żeby wszedł system rejestracji centralnej na wszystkie rodzaje świadczeń zdrowotnych - na początek w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i świadczeniach kosztochłonnych, ale później również wszystkie podmioty lecznicze - dodał.

E-rejestracja do podmiotu leczniczego możliwa w trzech trybach

Zarejestrowanie się do podmiotu leczniczego objętego pilotażem będzie możliwe w trzech trybach.

- Najprostszy to ten, gdzie promujemy, informujemy pacjenta poprzez Internetowe Konto Pacjenta. Każdy pacjent ma łatwy dostęp do tego konta, między innymi przez bankowość internetową i będzie mógł znaleźć odpowiadający mu ośrodek, a wyszukiwanie zawężać pod bardzo wieloma kryteriami, będzie mógł poszukiwać danego rodzaju świadczenia, na przykład tomografii komputerowej w danym regionie, w danym subregionie, mieście - kontynuował wiceminister.

Typ świadczeń w ramach pilotażu będzie jeszcze dookreślany. Ministerstwo Zdrowia określa czas na realizację programu do końca bieżącego roku.

- Do listopada: realizacja zapisywania się do świadczeń zdrowotnych, a w grudniu: testowanie. Celem jest to, aby w roku przyszłym faktycznie ten pilotaż został przekuty w normalny system pracy dla pacjentów i przeniesienie tego na inne zakresy świadczeń - zaznaczył Miłkowski.

Testowane funkcjonalności to zapisanie na wizytę, zarządzanie slotami przez pacjentów i przez podmioty lecznicze, a także zapisanie się na listę oczekujących. Resort zakłada, że listy oczekujących będą zamienione docelowo przez system e-skierowania.

Nie wszystkie szpitale i przychodnie są gotowe na e-rejestrację

Maciej Miłkowski tłumaczył, że do przeprowadzenia pilotażu resort zdrowia wybrał takie podmioty, które uczestniczyły już we wcześniejszych pilotażach, mają "dobre służby informatyczne" i dobre systemy. Przyznał, że "w związku z tym te podmioty są na pewno lepiej przygotowane niż średnia w Polsce".

- Bardzo istotnym celem usprawnienia tych procesów jest czas podłączania poszczególnych podmiotów leczniczych, współpraca z linią wsparcia technicznego, wsparcie integracji systemów informatycznych. Tu przy okazji będzie testowane też kilka systemów informatycznych firm prywatnych, które normalnie dostarczają oprogramowanie na rynek, w związku z tym w przypadku integracji z tymi świadczeniodawcami ten proces będzie już przeprowadzony i będzie zdecydowanie łatwiej go przeprowadzać - dodał.

Miłkowski zaznaczył, że Centrum e-Zdrowia ma już doświadczenie w podłączaniu bardzo wielu podmiotów: w bardzo szybkim czasie podłączono 14 tys. aptek, gdzie standardowo już wszyscy w Polsce korzystają z systemu e-recept.

- Najważniejsze dla nas jest jak najsprawniejsze zoptymalizowanie działania systemu, podłączenie tego systemu dla świadczeniodawców, żeby było to maksymalnie uproszczone - przyznał.

