E-recepty mogą być już wystawiane w hospicjach. Interweniowało Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej

RMF FM najpierw alarmował o problemach w hospicjach, gdzie z powodu wprowadzonych 2 sierpnia ograniczeń lekarze nie mogli wypisywać e-recept na stosowne leki. Okazuje się, że tymczasowo z systemu służącemu do wystawienia recept na leki psychotropowe zniknął dotychczasowy wymóg, aby lekarz, zanim wyśle receptę na serwer, potwierdzał za pomocą przycisku, że sprawdził historię leczenia pacjenta.

W rozmowie z rozgłośnią wiceprezes Towarzystwa Medycyny Paliatywnej prof. Tomasz Dzierżanowski podkreślił, że lekarze po kilku godzinach problemów z systemem zadzwonili do wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego.

- Jeszcze w trakcie rozmowy podjął działania. Skierował mój monit do odpowiedniego departamentu, by nie blokował możliwości przepisywania recepty do chwili ustalenia przyczyn błędów technicznych. Mam sygnały, że można wypisywać recepty – powiedział RMF FM prof. Dzierżanowski. Jednakże rozwiązanie to jest na razie tymczasowe.