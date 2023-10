E-receptę transgraniczną można już realizować w siedmiu państwach UE. Dołączył kolejny kraj

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia • Opublikowano: 16 października 2023 14:30

E-recepta transgraniczna to określenie dla każdej recepty elektronicznej, którą można zrealizować w innym państwie niż to, w którym została wystawiona. Do grona państw, gdzie Polacy mogą ją realizować, dołączył kolejny europejski kraj.