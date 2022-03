E-recepta bez dostępu do internetu. Przydatna nowość w IKP

IKP, czyli Internetowe Konto Pacjenta to bezpłatna aplikacja od Ministerstwa Zdrowia, która umożliwia dostęp do m.in. e-recept, e-skierowań czy sprawdzenie wyniku testu na koronawirusa

Korzystając z aplikacji wymagany jest dostęp do sieci - to generalna zasada, która w miejscach, gdzie dostęp do internetu jest utrudniony może być mocno kłopotliwa przy realizacji recepty

Odpowiedzią jest nowa funkcjonalność w IKP. Aplikacja mojeIKP będzie działać również w trybie offline

To oznacza, że receptę w wersji elektronicznej można zrealizować również bez dostępu do sieci

Co ważne, w trybie offline nie można jednak zapisać się na szczepienie albo zmienić dane

Elektroniczna recepta bez internetu

Jak przypomina portal pacjent.gov.pl, korzystanie z aplikacji mojeIKP przy wykupie e-recept jest proste i wygodne – nie trzeba przy tym podawać swojego numeru PESEL. Ułatwia także dostęp do Unijnego Certyfikatu COVID (UCC).

Jednak o kody QR wspomnianych dokumentów można zostać poproszonym w miejscach, gdzie dostęp do internetu jest utrudniony albo nie ma go wcale. Jak wówczas zrealizować receptę, jeśli dostępu do sieci brak?

To proste: dla osób, które zainstalują specjalną wersję testową aplikacji IKP, rzeczone kody będą dostępne niezależnie od okoliczności.

E-recepta offline. Jak to działa?

Jak skorzystać z e-recepty bez dostępu do internetu z pomocą aplikacji mojeIKP? Wystarczy kliknąć w polecenie "Przejdź do trybu offline" i można okazać farmaceucie w aptece e-receptę z kodem.

Istotną kwestią jest fakt, że informacje i dokumenty w aplikacji offline będą takie, jakie były aktualne przy ostatnim połączeniu internetowym i zalogowaniu do mojeIKP.

Dotyczy to również dokumentów dzieci oraz bliskich. W trybie offline możliwy jest dostęp do tych dokumentów, które zostały ściągnięte, gdy ostatni raz nastąpiło logowanie do aplikacji.

Co ważne, w trybie offline nie ma możliwości zapisu na szczepienie ani aktualizacja danych.

Nowa funkcjonalność dostępna dla chętnych do testowania:

TU dostępny jest adres, pod który można zapisać się na test na urządzeniu z systemem Android, W przypadku testowania na urządzeniu z systemem iOS należy:

zainstalować aplikację TestFlight na urządzeniu, na którym będzie używana testowa aplikacja,

po instalacji należy wejść TU ,

, następnie wystarczy kliknąć na słowo "Instaluj" albo "Aktualizuj" znajdujące się przy ikonie aplikacji mojeIKP w TestFlight.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.