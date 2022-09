Dziś zbierze się senacka komisja. Tematem europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia

W środę 7 września senacka Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej zbierze się o godz. 9.00

Będzie rozpatrywać wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia – COM(2022) 197

Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia ustanawiającego europejską przestrzeń danych dotyczących zdrowia (EHDS) w maju br.

To fundament Europejskiej Unii Zdrowotnej

Przypomnijmy, że w maju br. Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia ustanawiającego europejską przestrzeń danych dotyczących zdrowia (EHDS). Przestrzeń ta ma silne powiązania z kilkoma innymi działaniami Unii w obszarach opieki zdrowotnej i społecznej, cyfryzacji, badań naukowych i innowacji.

Inicjatywa ta jest jednym z głównych fundamentów Europejskiej Unii Zdrowotnej, a ponadto stanowi realizację założeń europejskiej strategii w zakresie danych.

Rozporządzenie określa zasady, prawa i obowiązki dotyczące funkcjonowania europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia, a także wdrażania niezbędnej infrastruktury, systemów certyfikacji/oznakowania i ram zarządzania. Środki te są uzupełnieniem przepisów horyzontalnych w ustawie o zarządzaniu danymi, ustawie o danych i ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych UE.

Dzięki nowej regulacji otwarty zostać ma dostęp do niezwykle cennych, niewykorzystywanych dotychczas informacji medycznych, co ma podnieść jakość opieki zdrowotnej oraz przyczynić się do wzrostu innowacji, chociażby w przemyśle farmaceutycznym.

EHDS przewiduje dostęp do elektronicznych danych zdrowotnych dla lekarzy i pacjentów (primary use), a ponadto zapewnia mechanizmy pozwalające na wykorzystanie tychże danych przez inne zainteresowane instytucje – decydentów, ośrodki naukowo-badawcze, koncerny farmaceutyczne (secondary use).

EHDS umożliwić ma pacjentom kontrolowanie ich danych dotyczących zdrowia i wykorzystanie tych danych w ich kraju lub w innych państwach członkowskich. W założeniu projekt wspiera jednolity rynek cyfrowych usług i produktów zdrowotnych.

Ma zapewnić również spójne, wiarygodne i skuteczne ramy wykorzystywania danych dotyczących zdrowia do celów badań naukowych, innowacji, kształtowania polityki i działań regulacyjnych, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej zgodności z wysokimi unijnymi standardami ochrony danych.

Wypełnienie zobowiązań przez Komisję i powiązane działania wspierające w ramach niniejszego wniosku prawnego będzie wymagało 220 mln euro w latach 2023-2027.

