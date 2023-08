CeZ: mimo problemów z IKP lekarze mogą wystawiać tradycyjne recepty

Niektórzy lekarze zgłaszają brak dostępu do historii recept w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) z powodu problemów technicznych związanych z oprogramowaniem w przychodniach i szpitalach - informuje portal prawo.pl

Centrum e-Zdrowia podkreśla, że mimo problemów z IKP lekarze mogą wystawić tradycyjne recepty po przeprowadzeniu wywiadu z pacjentem

Problem jest szczególnie poważny od środy, 2 sierpnia, gdyż lekarze muszą sprawdzać historię przepisanych leków psychotropowych przed wystawieniem nowych recept

Problemy z IKP i receptami

Jak podaje portal prawo.pl, opierając się o informacje od niektórych lekarzy, medycy nie mają możliwości uzyskania dostępu do historii recept w Internetowym Koncie Pacjenta. Wśród potencjalnych przyczyn tego problemu wymieniane są nieprawidłowości w działaniu oprogramowania w przychodniach lub szpitalach.

Centrum e-Zdrowia zauważa, że w przypadku problemów technicznych z IKP lekarz może wciąż wystawić tradycyjną receptę po przeprowadzeniu wywiadu z pacjentem. "Gdyby pojawiły się jakieś problemy techniczne, np. brak dostępu do internetu, lekarz przeprowadza wywiad z pacjentem, tak jak w przypadku pacjenta, który nie ma IKP. Wystawia wówczas receptę papierową" - podaje CeZ cytowane przez portal.

Problem jest o tyle poważny, że od środy, jeśli lekarz ma wystawić receptę na lek zawierający substancję psychotropową, wymagane jest od niego sprawdzenie liczby uprzednio wypisanych pacjentowi i zrealizowanych recept. W przypadku braku posiadania Internetowego Konta Pacjenta pacjent musi podać informację o receptach w wywiadzie. Lekarz z kolei powinien mieć uprawnienia do wglądu w historię recept w przypadku tych pacjentów, którzy co najmniej raz logowali się już do IKP, którego aktualnie używa 17 mln pacjentów.

Część medyków 2 sierpnia zgłaszała problemy z uzyskaniem dostępu do historii leczenia. W sprawie zainterweniowała Naczelna Izba Lekarska i wystosowała do ministerstwa zdrowia zapytanie o konsekwencje dla placówek, które nie dały lekarzom dostępu do IKP ich pacjentów w aplikacjach gabinetowych wykorzystywanych w przychodniach.

E-recepty w hospicjach

Problemy występują jednak nie tylko w ambulatoriach. 3 sierpnia pojawiły się informacje o takich problemach w hospicjach, które nie były w stanie wypisać recept na leki przeciwbólowe zawierające opioidy. O problemach alarmowała w rozmowie z RMF FM Katarzyna Kałduńska, prezeska fundacji Dom Hospicyjny w Pruszczu Gdańskim. Rozmówczyni zaznaczyła, że otrzymała wiele sygnałów także od innych hospicjów.

Prezeska podkreślała, że pacjenci hospicyjni "to nie są osoby, które cierpią na ból głowy", ale wymagają intensywnego leczenia przeciwbólowego oraz przeciw duszności, a jedynymi lekami, które to gwarantują są opiaty (np. morfina, fentanyl).

Z kolei poproszony o komentarz rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz nie widział problemu. - 17,5 tys. wystawionych wczoraj recept świadczy o tym, że problemu nie ma. Są problemy po stronie niektórych przychodni i niektórych lekarzy – skwitował.

Ostatecznie po rozmowie z rozgłośnią resort zdrowia opublikował na Twitterze wpis, z którego wynika, że "w przypadku hospicjów lekarze zawsze mają możliwość korzystania z opcji wystawienia recepty na cito - także na leki psychotropowe". Następnie zaś opublikowano stosowny komunikat:

Pracownicy Centrum e-Zdrowia są w kontakcie z hospicjami celem weryfikacji problemu w wystawianiu recept dla podopiecznych placówek. Przedstawiciele hospicjów informują, że większość recept jest wystawiana na bieżąco. Specjaliści Centrum e-Zdrowia przeprowadzili dodatkowe szkolenie – podsumowało Ministerstwo Zdrowia na TT.

Po nagłośnieniu przez radio problemów interwencję podjęło Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej. Prof. Tomasz Dzierżanowski mówił, że lekarze po kilku godzinach problemów z systemem zadzwonili do wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego.

- Jeszcze w trakcie rozmowy podjął działania. Skierował mój monit do odpowiedniego departamentu, by nie blokował możliwości przepisywania recepty do chwili ustalenia przyczyn błędów technicznych. Mam sygnały, że można wypisywać recepty – powiedział RMF FM prof. Dzierżanowski. Rozwiązanie to jest na razie tymczasowe.