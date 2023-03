Będą testy recepty transgranicznej. Centrum e-Zdrowia zaprasza farmaceutów do udziału

Centrum e-Zdrowia zaprasza Farmaceutów do udziału w funkcjonalnych testach e-recepty transgranicznej - zmiany dla Wave 6.

Trwać będą w dniach 27-31 marca oraz 3-7 kwietnia 2023 r.

Udział w testach PPT jest świetną okazją, by zapoznać się z działaniem usługi

Zmiany wejdą w życie w listopadzie br.

Testy funkcjonalne zakładają przetestowanie zmian wynikających z przyrostowych wymagań Komisji Europejskiej. W tym roku zakres testów dotyczy wymagań dla Wave 6, a więc zmian, które obowiązywać będą od listopada 2023 r.

Testy funkcjonalne będą wyglądać analogicznie, jak w roku ubiegłym. Funkcjonalny zakres testów nie zmienia się.

W związku z uruchomieniem realizacji e-recept transgranicznych we wrześniu 2022 roku udział w testach PPT jest świetną okazją, by zapoznać się z działaniem usługi.

Do udziału w testach potrzebne są:

komputer ze stabilnym łączem Internetowym,

głośniki i mikrofon, bądź słuchawki,

dostępność i pełna dyspozycyjność w wybranym dniu w godzinach 8.00-17.00

Do udziału w testach będzie potrzebny komputer podłączony do Systemu P1. Wystarczy komputer podłączony do Internetu.

- Każdego dnia odbywać się będzie jeden test z jednym krajem. Test trwać może do kilku godzin, dlatego prosimy o zarezerwowanie czasu w godzinach 8-17 i pełną dyspozycyjność w tym czasie - informuje Centrum E-Zdrowia.

Na czym polega udział w teście?

Udział w teście polega na udziale w wideorozmowie z testerami, którzy udostępniają ekran swojego komputera. Zadaniem farmaceuty jest ocena czytelności i poprawności wyświetlanych informacji. Tester może poprosić farmaceutę o wskazanie produktu z rejestru leków, aby w konsekwencji wybrać wskazany przez Farmaceutę produkt i zrealizować testową e-receptę.

Osoby zainteresowane CeZ zaprasza do wysyłania zgłoszeń na adres e-mail: pl-ncp-dev@cez.gov.pl. Prosi o przesłanie imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu mailowego, jeśli inny niż nadawcy wiadomości. Centrum zastrzega, że zgłoszenie chęci udziału w testach nie jest jednoznaczne z gwarancją udziału.

- Zapis na kolejne dni testów i możliwość wybrania preferowanego terminu zależy od kolejności zgłoszeń i dostępności wybranego terminu. Zrobimy co w naszej mocy, aby udostępnić Państwu preferowany przez Państwa termin - poinformowało Centrum e-Zdrowia.









