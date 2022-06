25 czerwca mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do eWUŚ, czyli systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców

To zła wiadomość dla pacjentów. Brak dostępu do eWUŚ oznacza, że placówki medyczne będą miały problem ze sprawdzeniem, czy dany pacjent ma ubezpieczenie zdrowotne

Kłopoty mogą być nie tylko z dostępem do lekarza czy szpitala, ale również z wystawianiem refundowanych recept

Dodajmy, że system eWUŚ został wdrożony w 2013 roku. Służy do natychmiastowego potwierdzania prawa pacjenta do leczenia w ramach NFZ

- Informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi w sobotę 25.06.2022r. od godz. 7:00 do godz. 22:00 mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do systemu informatycznego Centrali NFZ: EWUŚ - Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców - przekazał Narodowy Fundusz Zdrowia.

Powodem, jak wskazano, będą prace serwisowe.

To zła informacja dla pacjentów. eWUŚ to bowiem system umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, czyli prawa do tzw. świadczeń "na NFZ". Dzięki temu pacjent może otrzymać receptę refundowaną czy zostać przyjęty do lekarza, albo szpitala.

Co to jest eWUŚ?

Jak przypomina Fundusz Zdrowia, informacje zgromadzone w systemie eWUŚ są aktualizowane codziennie wg danych otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS i przedstawiają stan uprawnień pacjenta w dniu, w którym dokonano sprawdzenia.

Jeśli system działa "normalnie", wystarczy, że pacjent przy rejestracji w gabinecie POZ, albo szpitalu poda swój numer PESEL i potwierdzi swoją tożsamość dokumentem.

Gdy eWUŚ wyświetla informacje o danym pacjencie na zielono to znaczy, że NFZ potwierdza w danym dniu prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla weryfikowanej osoby. Natomiast czerwony ekran to informacja, że NFZ w tym dniu nie potwierdza uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej.

Co, gdy eWUŚ świeci się na czerwono?

Jak radzi Fundusz, jeżeli eWUŚ wyświetli dane pacjenta na czerwono, czyli NFZ nie potwierdza jego uprawnień, tymczasem ma on do nich prawo, może je potwierdzić poprzez:

przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń,

złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym mu prawie do świadczeń zobacz,

i okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej w przypadku osoby, która nie ukończyła 18. roku życia.









