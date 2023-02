Zakażenia RSV objęte ustawą o zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. Przepisy weszły w życie

Zostało ogłoszone rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zakażeń wirusem syncytialnym układu oddechowego (RSV)

Zakażenia RSV zostały objęte przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Rozporządzenie obowiązuje od 25 lutego

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zakażeń wirusem syncytialnym układu oddechowego (RSV), zakażenia wirusem syncytialnym układu oddechowego (RSV) zostały objęte przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Rozporządzenie weszło w życie 25 lutego. Przypomnijmy, że projekt rozporządzenia był w konsultacjach dwa dni i miało to miejsce na początku lutego.

Na mocy ustawy o chorobach zakaźnych w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej innej niż wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy minister zdrowia może ogłosić, w drodze rozporządzenia, zakażenie lub chorobę zakaźną oraz, o ile jest znany, wywołujący je biologiczny czynnik chorobotwórczy.

- Ze względu na konieczność ochrony zdrowia publicznego oraz wykonywania badań i raportowania potwierdzonych zakażeń górnych dróg oddechowych projektowane rozporządzenie wprowadza zakażenia wirusem syncytialnym układu oddechowego (RSV) do przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - tłumaczyło Ministerstwo Zdrowia.

Czym jest RSV?

Wirus RSV, czyli syncytialny wirus oddechowy (ang. Respiratory Syncytial Virus) to patogen z rodzaju pneumowirusów, infekujący drogi oddechowe człowieka. Wirus ten posiada materiał genetyczny w postaci RNA, a jego nazwa wynika ze specyficznego mechanizmu namnażania się.

Replikujący się w komórkach dróg oddechowych wirus powoduje zlewanie

się sąsiadujących ze sobą, zakażonych komórek nabłonkowych w duże struktury – syncytia. Infekcje wywoływane przez wirusa RSV wykazują charakter sezonowy. Najczęściej do zakażenia dochodzi w okresie od jesieni do wczesnej wiosny, przy czym najwięcej nowych infekcji zazwyczaj odnotowuje się w okolicy stycznia i lutego.

- W większości przypadków zakażenia wirusem RSV przebiegają dość łagodnie, a objawy przypominają typowe przeziębienie. Patogen ten jest jednak szczególnie niebezpieczny dla noworodków, niemowląt oraz dzieci poniżej 5 roku życia – infekcje wywoływane przez wirusa RSV stanowią w tej grupie najczęstszą przyczynę hospitalizacji z powodu chorób dróg oddechowych. Zakażenie wirusem RSV stanowi także znaczące niebezpieczeństwo dla osób w podeszłym wieku oraz osób ze współwystępującymi zaburzeniami odporności - czytamy w uzasadnieniu projektu. Jak dodaje Minister Zdrowia, zakażenia RSV obok zakażeń grypą i SARS-CoV-2 są główną przyczyną infekcji górnych dróg oddechowych obserwowanych w sezonie 2022/2023.