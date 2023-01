Sztab kryzysowy ws. grypy: 389 tys. zakażeń w ostatnich 9 dniach. Zwiększono liczbę łóżek na oddziałach pediatrycznych

Wiceminister Waldemar Kraska spotkał się z dziennikarzami po posiedzeniu sztabu kryzysowego w Ministerstwie Zdrowia. Poinformował, że w ostatnich dziewięciu dniach wirusem grypy zakaziło się 389 tys. osób.

- W liczbie bezwzględnej to oczywiście jest więcej niż w poprzednim tygodniu, ale to jest okres 9 dni - wyjaśnił.

Zaznaczył, że zapadalność na grypę wynosiła w poprzednim tygodniu 111 osób na 100 tys. mieszkańców, w tej chwili nieznacznie wzrosła - do 113 osób na 100 tys. mieszkańców.

- Dobrą wiadomością jest to, że zapadalność na grypę wśród najmłodszych obywateli naszego kraju w tej chwili spadła. Może nie spadła dramatycznie nisko, ale widzimy, że ten okres międzyświąteczny przyczynił się do tego, że te infekcje - szczególnie grypa, ale także RSV - wśród najmłodszych występują już nie w takim nasileniu, jak to było poprzednim tygodniu - zastrzegł.