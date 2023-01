Niedzielski o odwołaniu prof. Niżankowskiego: mała transparentność w jego działaniach

Minister zdrowia Adam Niedzielski w rozmowie z dziennikarzem Wirtualnej Polski tłumaczy decyzję o refundacji testów combo

Niedawno pojawiły się zarzuty, że testy są nieprecyzyjne, a publiczne pieniądze na ich sfinansowanie zostały wyrzucone w błoto

W tle jest odwołanie z funkcji przewodniczącego Rady Przejrzystości AOTMiT prof. Rafała Niżankowskiego. Rada negatywnie oceniła pomysł na refundację testów combo przez państwo

Minister zdrowia o tridemii: nie reglamentowaliśmy leków

Na łamach dzisiejszego wydania Wirtualnej Polski (wp.pl) opublikowano wywiad z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim. Sporo miejsca zostało poświęcone tridemii w Polsce, czyli fali zachorowań na grypę, COVID-19 i RSV.

Niedzielski odnosząc się do sytuacji zwrócił uwagę na to, że resort zdrowia objął największą troską przy tej skali zakażeń leki: antybiotyki i przeciwwirusowe.

- Część państw reglamentowało sprzedaż, u nas to nie wystąpiło. Mimo że lokalnie w niektórych aptekach pojawiły się pewne braki, to generalnie w Polsce leki cały czas były dostępne. Rozmawialiśmy z producentami i dosyłali kolejne partie oseltamiviru przeciwwirusowego, Polfa zwiększyła produkcję antybiotyków. Cały czas monitorowaliśmy rynek - wyjaśnia na łamach wp.pl. Dodaje też, że zwiększona została liczba łózek szpitalnych oddziałów pediatrycznych. Jak zaznacza, Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o wprowadzeniu tzw. testów combo - które mają pomóc lekarzom w ustaleniu właściwej diagnozy.

- Umożliwiają wykonanie u lekarza rodzinnego testu, który zidentyfikuje, z którym wirusem mamy do czynienia, czy jest to wirus grypy, koronawirus, czy wirus RSV - wyjaśnia szef resortu zdrowia.

Wp.pl w tym miejscu dopytuje o zasadność ich refundacji. W tle jest bowiem negatywna rekomendacja skuteczności testów Rady Przejrzystości AOTMiT oraz odwołanie jej przewodniczącego, prof. Rafała Niżankowskiego. Przypomnijmy, że tydzień temu Wyborcza.pl opublikowała tekst o tym, że z powodu bardzo niskiej czułości Rada Przejrzystości przy AOTMiT wydała negatywną opinię o refundacji testów COMBO, mających wykrywać grypę, COVID-19 i wirus RSV. Minister zdrowia Adam Niedzielski odwołał szefa rady, a testy nakazał refundować - za 230 mln zł rocznie. Jak tłumaczy tę sytuację minister zdrowia w Wirtualnej Polsce?

- Powiem obrazowo. Ta ocena jest podobna do oceny, którą wydałbym o portalu Wirtualnej Polski, ale czytając wyłącznie inne portale. I z ich lektury wyciągał wnioski o tym, jak dobrym jest pan redaktor autorem - odpowiada na pytanie wp.pl Adam Niedzielski. - Wydając rekomendację testom COMBO, Rada Przejrzystości posłużyła się oceną skuteczności testów na RSV i to sprzed pięciu lat. A przecież każdy rok w medycynie to skok jakościowy. Przecież pięć lat temu nawet szczepionek mRNA nie było w powszechnym użyciu. Ta ocena jest niemerytoryczna, po prostu skandaliczna.

Odwołanie szefa rady: niepełne dane o skuteczności

Minister zdrowia został zapytany również o odwołanie z funkcji przewodniczącego Rady Przejrzystości przy AOTMiT porof. Rafała Niżankowskiego wkrótce po wydaniu przez nią negatywnej opinii o testach combo. Niedzielski na łapach wp.pl przyznaje, że resort miał już wcześniej doniesienia o "małej transparentności w działaniach profesora Rafała Niżankowskiego", tym samym stawiając dosyc poważny zarzut.

- Nie chciałem im wierzyć i nie pokusiłem się wcześniej o negatywną opinię jego pracy. Po tym, co zaprezentował członkom rady przejrzystości, jak przedstawił negatywną rekomendację - opartą na błędnych merytorycznie materiałach - nie mogłem nie zareagować. Dodam, że nawet nie wystąpił do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych o dane rejestracyjne testów combo - wyjaśnia minister zdrowia.

Dodaje, że o wprowadzenie testów apelowali lekarze zakaźnicy, epidemiolodzy, rada ekspertów przy Naczelnej Radzie Lekarskiej i dyrektorzy szpitali, a w Polsce spożywa się zbyt dużo antybiotyków. Dopytywany o odwołanie szefa rady, który być może zwrócił uwagę na "wydawanie pieniędzy bez sensu" minister zdrowia odparł, że prof. Niżankowski nie zebrał wszystkich danych dla Rady Przejrzystości i zadziałał przeciwko pacjentom.

- Jeżeli na te wszystkie analizy zerknąłby pan prof. Niżankowski, to chwilę by się zastanowił - stwierdził Adam Niedzielski.

Stanowisko profesora: wywiad dla Rynku Zdrowia

W udzielonym niedawno Rynkowi Zdrowia wywiadzie prof. Niżankowski zaznaczył, że "żaden paragraf przepisów nie daje ministrowi prawa karać przewodniczącego za to, że Rada pod jego przewodnictwem przyjęła stanowisko, z którym minister się nie zgadza".

- W uzasadnieniu naszego negatywnego stanowiska przytaczaliśmy opinie kilku poważnych organizacji, jak Center for Diseases Control (CDC) z Atlanty czy Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC). Są w nich również zalecenia dotyczące RSV - wyjaśniał profesor.

Jak tłumaczył, ekstremalnie pilne zlecenie ministra zdrowia dotarło do Agencji bardzo późno, w środę 28 grudnia. Minister zlecił przygotowanie rekomendacji odnośnie „wprowadzenia testu wykonywanego w związku ze wzrostem zachorowań na infekcje dróg oddechowych o etiologii wirusowej przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej”.

- Analitycy mieli dwa dni na przeprowadzenie przeglądu literatury światowej, podczas gdy normalnie taka praca trwa szereg tygodni, a nawet miesięcy. Byli w stanie zebrać niepełne, fragmentaryczne informacje. Szukali przede wszystkim publikacji naukowych i wytycznych renomowanych instytucji eksperckich wskazujących czy testy combo są gdziekolwiek polecane jako sensowne rozwiązanie. Posiedzenie Rady odbyło się 2 stycznia, dzień po Nowym Roku. W materiałach analityków nie było dowodów naukowych na skuteczność testów - tłumaczył prof. Niżankowski.

