Niedzielski o gwałtownym wzroście zakażeń: nie jest to nowa fala

W komunikacie, opublikowanym we wtorek, 13 września, Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 7876 zakażeniach koronawirusem. Tak dużego wzrostu nie było już od kilku miesięcy.

Minister zdrowia Adam Niedzielski uspokaja jednak, że nie jest to zapowiedź kolejnej fali koronawirusa.

- Ostatnie dobowe wzrosty zakażeń to wynik powakacyjnego powrotu do aktywności społecznej, w tym do szkół. Podobne wzrosty mogą się jeszcze przez pewien czas utrzymywać. Nie jest to jednak nowa fala. Co istotne, utrzymuje się niski poziom hospitalizacji covidowej - ok. 2,3 tys. - napisał, w mediach społecznościowych, szef resortu zdrowia.