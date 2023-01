Minister zdrowia o kryzysie grypowym: rozporządzenie o testach combo podpisane

Niezależnie od tego, z jakim scenariuszem będziemy mieli do czynienia, jesteśmy już nauczeni przez COVID-19, żeby przygotowywać się na scenariusze najgorsze - zaznaczył podczas czwartkowej konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski

- Liczymy się po prostu z tym, że ta liczba zachorowań na grypę będzie nadal rosła - dodał szef resortu zdrowia

Niedzielski poinformował, że została zwiększona liczba łóżek w szpitalach. Podpisał też rozporządzenie o testach combo na grypę, RSV i COVID-19

- Jesteśmy po rozmowach z producentami, którzy zadeklarowali, że w tym profesjonalnym obrocie testów nie zabraknie - poinformował.

MZ o grypie: liczba hospitalizacji wynosi mniej więcej 9 tys., jeżeli chodzi o dzieci.

- W ostatnim czasie na sztabach, które są poświęcone w tej chwili bardziej zagadnieniom związanym z grypą niż COVID-19 podjęliśmy kilka ważnych decyzji, które będą miały wpływ na dostępność do leczenia w zakresie grypy. Przede wszystkim warto powiedzieć, że grypa w tym roku w dużym stopniu atakuje dzieci i młodzież - poinformował 5 stycznia podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szef resortu zdrowia zaznaczył, że w większości hospitalizacji podlegają osoby w wieku poniżej 18. roku życia.

- Mieliśmy statystyki, które mówiły, że jest to ponad 60 procent. Dlatego jedną z pierwszych decyzji, jakie podjęliśmy na sztabie, było zwiększenie dostępności łóżek przeznaczonych dla dzieci w szpitalach - nie tylko pediatrycznych - do leczenia powikłań czy trudnych przebiegów grypowych. Początkowo ta liczba łóżek była w skali kraju określana na 14 tys., w tej chwili doszliśmy już do 17 tys. Liczba hospitalizacji wynosi mniej więcej 9 tys., jeżeli chodzi o dzieci. W związku z tym zwiększeniem dostępnej bazy łóżkowej to obłożenie spadło do mniej więcej 60 proc., ale były takie momenty, a szczególnie w niektórych regionach, które były bardziej dotknięte zachorowaniami, że to obłożenie przekraczało skalę nawet 80 proc. - dodał minister i wyjaśnił, że chodzi przede wszystkim o województwa: lubelskie, podkarpackie i małopolskie. - Tam sytuacja była tuż przed świętami najtrudniejsza - zaznaczył.

Rozporządzenie o testach combo na grypę, RSV i COVID podpisane

Niedzielski dodał, że dzisiaj rano zostało podpisane rozporządzenie, które wprowadza do podstawowej opieki zdrowotnej, czyli u lekarza rodzinnego, możliwość wykonania testu, który będzie identyfikował, z jaką przypadłością mamy do czynienia: czy jest to RSV, grypa, czy COVID-19.

- To są tak zwane testy combo. Jesteśmy po rozmowach z producentami, którzy zadeklarowali, że w tym profesjonalnym obrocie testów nie zabraknie - mówię tutaj o profesjonalnym obrocie, bo testy, które mamy w aptekach, muszą być dodatkowo certyfikowane do samowykorzystania, a testy, które będą wykonywane w POZ, to będą testy przeznaczone dla profesjonalistów. Tutaj mamy deklarację, że w ciągu tygodnia takie testy będą dostępne, one będą kupowane przez POZ-y i przeznaczone dla pacjentów - poinformował.

- Mam nadzieję przede wszystkim, że ta diagnostyka umożliwi zredukowanie ryzyka niepotrzebnej preskrypcji antybiotyków. Niestety widzimy, że czasami antybiotyki są przepisywane na receptę na zapas. Przypominam, że choroby wirusowe nie są leczone lekami antybiotykowymi: dopiero powikłania czy nadkażenia bakteryjne mogą być w taki sposób leczone.

Utrudniony kontakt z lekarzem. Szef MZ poleca Teleplatformę Pierwszego Kontaktu

- Kolejne zagadnienie, jakim się zajęliśmy, to kwestia dostępności do lekarzy. Oczywiście w związku z tak dużą liczbą zachorowań mamy wysyp pacjentów w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej, ale również obserwujemy bardzo duży wzrost pacjentów przyjmowanych na SOR-ach.

- Tutaj jest dostępna Teleplatforma Pierwszego Kontaktu. To jest miejsce, do którego może zadzwonić każdy Polak i uzyskać poradę, receptę i zwolnienie. W tej chwili Teleplatforma Pierwszego Kontaktu działa w ramach programu Domowej Opieki Medycznej realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Zachęcamy wszystkich, którzy mogą skorzystać, są na siłach, nie oceniają swojego stanu zdrowia jako wymagającego nagłej interwencji, o korzystanie z Teleplatformy Pierwszego Kontaktu - zaapelował Niedzielski.

