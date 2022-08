Leczenie gorączki krwotocznej Ebola. WHO wydaje nowe wytyczne i wzywa do zwiększenia dostępności leków

Gorączka krwotoczna jest ciężką i często śmiertelną chorobą wywołaną przez wirusa Ebola

Poprzednie wybuchy epidemii Eboli pokazały, że wczesna diagnoza i leczenie podtrzymujące i objawowe, z podawaniem płynów i elektrolitów, znacznie poprawiają przeżywalność

Na podstawie przeglądów i metaanaliz randomizowanych badań klinicznych leków na tę chorobę, WHO wydała zalecenia dotyczące dwóch terapii przeciwciałami monoklonalnymi: mAb114 (Ansuvimab; Ebanga) i REGN-EB3 (Inmazeb)

Nowe wytyczne ws. leczenia pacjentów z wirusem Ebola

Jak czytamy w komunikacie Światowej Organizacji Zdrowia, nowe wytyczne zostały opracowane zgodnie ze standardami i metodami WHO. Mają stanowić wsparcie dla medyków opiekujących się pacjentami z gorączką krwotoczną wywołaną wirusem Ebola oraz dla decydentów na poziomach lokalnych.

Podczas wybuchów epidemii wirusa Ebola zostały przeprowadzone badania kliniczne, z których największym było to w Demokratycznej Republice Konga. Wykazało ono, że nawet podczas epidemii, w trudnych warunkach, leczenie może być prowadzone zgodnie z najlepszymi praktykami naukowymi.

Nowe wytyczne stanowią uzupełnienie dotychczasowych, opisujących zoptymalizowane leczenie podtrzymujące przeznaczone dla pacjentów zakażonych wirusem Ebola. Wytyczne uwzględniają testowanie, leczenie bólu, odżywianie czy postępowanie w przypadku występowania chorób współistniejących.

Leki skuteczne dla każdej grupy pacjentów

Stosowanie obu zalecanych leków wykazało wyraźne korzyści. Dlatego też WHO podaje, że te leki mogą być stosowane u wszystkich pacjentów z potwierdzoną gorączką krwotoczną Ebola, w tym:

osób starszych;

kobiet w ciąży i karmiących piersią;

dzieci i noworodków urodzonych przez matki z potwierdzonym zakażeniem Ebolą w ciągu pierwszych siedmiu dni po urodzeniu.

Pacjentom powinny zostać podane zalecane neutralizujące przeciwciała monoklonalne tak szybko, jak to możliwe, po laboratoryjnym potwierdzeniu zakażenia. W zaleceniach uwzględniono również to, jakich leków nie należy stosować przy zakażeniu Ebolą. Są to ZMapp i remdesivir.

Dostęp do leków jest utrudniony. Trzeba działać na rzecz poprawy

WHO zwraca uwagę, że dostęp do obu zalecanych leków jest utrudniony, szczególnie na biedniejszych terenach, gdzie zasób leków jest okrojony. Leki te powinny być - pisze WHO - dostępne tam, gdzie pacjenci najbardziej ich potrzebują: w miejscach, w których występuje epidemia Eboli lub tam, gdzie zagrożenie wybuchem epidemii jest wysokie lub bardzo prawdopodobne.

Światowa Organizacja Zdrowia deklaruje wsparcie krajów i producentów leków w celu poprawy dostępu do zalecanych metod leczenia, a także chce poprawić stopień przystępności cenowej leków i odpowiadających im podobnych produktów bioterapeutycznych. W związku z tym zaprasza producentów leków przeciwko gorączce krwotocznej Ebola do poddania swoich produktów wstępnej ocenie WHO. Ocenia to jako kluczowy krok w kierunku poprawy dostępności leków dla obszarów dotkniętych wirusem Ebola. WHO zaznacza jednak, że potrzebne są dalsze badania, ponieważ wciąż istnieje wiele niewiadomych.