Kraska: nadszedł czas, kiedy powinniśmy pomału zapominać o pandemii

Kraska przypomniał, że szczepionka nie chroni przed zakażeniem, ale przed ciężkim przebiegiem choroby

Letnia fala COVID-19 okazała się przydatna: około 15-16 milionów Polaków miało kontakt z wariantem omikron, czyli już wytworzyło pewną odporność

Już 30 tys. rejestracji na szczepienia

W godzinach wieczornych i nocnych na szczepienie drugą dawką przypominającą zarejestrowało się 30 tysięcy osób. W ocenie wiceministra zdrowia Waldemara Kraski jest to duże zainteresowanie. Wiceminister ma nadzieję, że zainteresowanie to będzie rosło z godziny na godzinę - szczególnie, że w ostatnich tygodniach resort obserwował "troszkę mniejsze zainteresowanie drugą dawką przypominającą".

- Wydaje się, że pacjenci czekali na tę zmodyfikowaną szczepionkę, która się w tej chwili pojawiła - przyznał Kraska. Do naszych magazynów dotarło prawie 900 tys. szczepionek, są to szczepionki dwóch firm: Pfizer i Moderna. Jak dodał Kraska, punkty szczepień już w tej chwili zamawiają te szczepionki. Twierdzi, że w najbliższych godzinach będą one już trafiały do punktów szczepień w Polsce, więc być może już dzisiaj pierwsze szczepienia będą mogły zostać wykonane.

Dawka, o której mowa, przeznaczona jest dla osób powyżej 12. roku życia. Kraska przypomniał, że drugą dawkę przypominającą można przyjąć, jeżeli minęły 3 miesiące od pierwszej dawki przypominającej.

- Którą szczepionką się zaszczepić: czy szczepionką, która jest ukierunkowana na wariant omikron BA.1, czy też tą drugą, która jest dedykowana subwariantom BA.4 i BA.5? Eksperci mówią, że i jedna szczepionka i druga mają podobną skuteczność: do około 90 procent. Myślę, że tutaj nie należy wybierać czy też sugerować się, że ta jest nowsza, a ta jest troszkę starsza - nie ma to dla pacjenta żadnego znaczenia. Żadna szczepionka nie chroni nas przed zakażeniem, ale ta skuteczność 90-procentowa to jest skuteczność, która chroni nas przed ciężkim zachorowaniem, przed ciężkim przebiegiem zakażenia COVID-19. To jest bardzo dobry wynik - skomentował Kraska.

Czy nadal warto się szczepić?

- Zawsze jesień i zima są tymi okresami, kiedy nasza odporność w sposób naturalny spada. Także i okres od poprzedniego szczepienia, czy też od przechorowania, w miarę upływu czasu powoduje, że nasza odporność jest zdecydowanie mniejsza - przypomniał Kraska.

Wiceminister zwrócił uwagę, że "teraz jesteśmy w troszkę innej sytuacji". - W poprzednich latach tej fali letniej nie było - dopiero pojawiała się najczęściej na jesieni i zimą. To też ma swoje plusy, ponieważ w czasie lata, jak mówią eksperci, około 15-16 milionów Polaków miało kontakt z wariantem omikron, czyli już wytworzyło pewną odporność. Ale ta odporność niestety jest osobniczo różna u każdego człowieka. Myślę, że szczególnie grupy ryzyka, czyli osoby powyżej 60. roku życia, osoby z wielochorobowością, najczęściej zapadają na zakażenie COVID-19 - i to jest ta grupa, która najczęściej przegrywa - zauważył wiceminister.

W opinii Kraski "na sezon jesienno-zimowy, kiedy infekcji jest w naturalny sposób coraz więcej, warto się zabezpieczyć". Wiceminister zaapelował zwłaszcza do osób z grup ryzyka, aby nie czekały z zaszczepieniem się.

- Tak jak w przypadku grypy, to jest szczepionka, która nie chroni nas przed zakażeniem, ale chroni nas przed groźnymi powikłaniami. W przypadku grypy to są powikłania sercowe - wiemy, że w przypadku COVID-19 to właściwie może dotyczyć każdego narządu - dodał.

- Warto się zaszczepić, warto to zrobić właśnie teraz: we wrześniu, październiku, na okres jesienny, bo wydaje się, że kolejna fala na pewno nadejdzie - tak mówią eksperci. Trudno w tej chwili przewidzieć, jak duża będzie i kiedy nastąpi: być może będzie później, niż to zawsze było do tej pory, ponieważ była fala letnia, ale na pewno ten wzrost zachorowań będzie - zaznaczył Kraska.

Co dalej z paszportami covidowymi?

Kraska został również zapytany o przyszłość paszportów covidowych.

- W tej chwili, kiedy podróżujemy w krajach strefy Schengen, paszporty covidowe już nie są wymagane. Unia Europejska jeszcze nie zajęła oficjalnego stanowiska, czy one są ważne, czy trzeba je przedłużać - poinformował wiceminister.

- My w kraju nasze paszporty krajowe wydłużyliśmy w nieskończoność - już nie ma jakiegoś okresu granicznego - dodał.

Kraska przypomniał również słowa dyrektora Światowej Organizacji Zdrowia. Mówił on, że jesteśmy w bardzo dobrym momencie, jeżeli chodzi o epidemię: nigdy nie było tak mało zakażeń i tak mało zgonów.

- Myślę, że nadchodzi ten czas, kiedy powinniśmy chyba już pomału zapominać o pandemii - a jeżeli myśleć, to w kategoriach typowej choroby, jak na przykład grypa - podsumował wiceminister.

