HIV/AIDS. Marzec-Bogusławska: program leczenia antyretrowirusowego bazuje na najlepszych rozwiązaniach

"Bazujemy na najlepszych praktykach"

- Najnowsza edycja programu leczenia antyretrowirusowego osób żyjących z HIV w Polsce została wypracowana przez zespół ekspertów, w tym klinicystów, przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, ale także przez inne środowiska - organizacje pozarządowe, które biorą udział w opracowywaniu szeregu dokumentów - mówiła podczas XVIII Forum Rynku Zdrowia Anna Marzec-Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS.

- Obecnie realizowana edycja programu na lata 2022-26 jest w dużej mierze oparta na najlepszych praktykach z poprzednich edycji. Powtarza ich najlepsze rozwiązania, jak chociażby brak rejonizacji, ważną możliwość indywidualizacji terapii, czy możliwość wyboru ośrodka prowadzącego - wymieniała.

"Z leczenia antyretrowirusowego mogą też korzystać osoby nieubezpieczone i cudzoziemcy"

- Zawiera także zapis szczególnie istotny dla pacjentów, który mówi, że również osoby nieubezpieczone mają prawo skorzystania z leczenia antyretrowirusowego - wskazywała.

- Możliwość korzystania z bezpłatnej terapii antyretrowirusowej mają także cudzoziemcy znajdujący się na terenie Polski, do czasu uzyskania możliwości leczenia we własnym kraju - dodała Anna Marzec-Bogusławska.

- To ważne zarówno z punktu widzenia każdego pojedynczego pacjenta, jak i w kontekście zdrowia publicznego, ponieważ leczenie antyretrowirusowe to również profilaktyka. Głównym celem leczenia jest doprowadzenie do poziomu niewykrywalnej wiremii. Pacjent, u którego osiągamy taki efekt terapeutyczny, jest niezakaźny dla otoczenia, dla swoich partnerów seksualnych - dodała dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS.











