Coraz więcej zakażeń koronawirusem. Największa liczba chorych od ponad pół roku

W Polsce przybywa chorych na COVID-19. W minionym tygodniu zarejestrowano dziennie średnio ponad 750 zakażeń koronawirusem mimo niewielkiej liczby wykonanych testów

W niektórych miejscach wracają maseczki, gdzie indziej wprowadza się ograniczenia w odwiedzinach na oddziałach szpitalnych

Nowa fala zachorowań na koronawirusa ruszyła pod koniec października prawie w całej Europie

Wciąż mało jest chętnych na szczepienia

Rośnie liczba chorych z powodu koronawirusa. Eksperci wiążą to z sezonem infekcyjnym i zmianą pogody. Czy zachorowanie na COVID-19 jest wciąż groźne?

- W tej chwili wzrost zachorowań na Covid-19 jest obserwowany wśród ludzi pracujących, podróżujących, aktywnych. W szpitalach mamy wzrastającą liczbę chorych, ale to nie jest taka liczba, którą możemy porównywać do fal koronawirusa z poprzednich sezonów – uspokaja na antenie Radia Białystok prof. Joanna Zajkowska, podlaska konsultant ds. epidemiologii.

Z ministerialnej strony internetowej, dedykowanej statystykom COVID-19 w Polsce, wynika, że 5 listopada (niedziela) wykazano 55 nowych przypadków zachorowań na koronawirusa, z czego 7 to kolejne zakażenia. Jednak wykonanych zostało zaledwie 486 testów.

Z kolei Radio Tczew podaje, że przed kilkoma dniami odnotowano największą liczbę zachorowań od ponad pół roku. W piątek i w sobotę (3 i 4 listopada) było już ponad tysiąc zakażeń dziennie.

- On nie wraca, bo on był, tylko się zaostrza, ponieważ mamy taką, a nie inną porę roku, czyli chłodniej, zimniej, wilgotniej. W związku z tym ludzie zamykają się w pomieszczeniach i wirus się łatwiej szerzy – mówi na antenie rozgłośni prof. Krzysztof Simon z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu.

W szpitalach coraz więcej chorych na COVID-19

Efektem tego stanu rzeczy są m.in., oddziały szpitalne pełne pacjentów z COVID-19. W poznańskim szpitalu wojewódzkim ograniczono odwiedziny. Są możliwe tylko na wybranych oddziałach.

- W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną dotyczącą wzmożonej zachorowalności na SARS-CoV-2 oraz troską o bezpieczeństwo i komfort naszych pacjentów przebywających w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu, wprowadzamy wstrzymanie odwiedzin - czytamy na stronie internetowej lecznicy. Odwiedziny nie są obecnie możliwe na Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Diabetologicznym i Oddziale Internistyczno-Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Internistyczno-Kardiologicznego. - Dodatkowo ze względu na potencjalne ryzyko zakażenia u pacjentów po przeszczepach wprowadza się wstrzymanie odwiedzin w Oddziale Transplantologii i Chirurgii Ogólnej - dodaje szpital.

Według lekarzy wśród zachorowań dominują przypadki infekcji omikronem. TVN24 doniósł, że pacjenci nieobciążeni innymi chorobami najczęściej chorują bezobjawowo albo łagodnie. Zakażenie przypomina zwykłe przeziębienie. Omikron może być jednak niebezpieczny, nawet śmiertelnie, dla osób starszych i schorowanych. Niektóre szpitale, mimo że nie ma już obowiązku noszenia maseczek, proszę pacjentów ambulatoryjnych i osoby odwiedzające o ich zakładanie, dezynfekcję rąk i zachowanie dystansu.

- Tam, gdzie mamy ludzi, którzy kaszlą, kichają, prychają, tam powinniśmy zdecydowanie zakładać maseczki - radzi dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. Zagrożeń Epidemicznych dla Radia Tczew.

Polska jako kraj, gdzie wzrasta liczba zachorowań na koronawirusa, nie jest w Europie odosobniona. Podobnie dzieje się w Niemczech. Za naszą zachodnią granicą choruje obecnie 135 tys. przetestowanych pacjentów (dane statystyczne worldmeter.info, wg którego obecnie w Polsce zainfekowanych może być nawet milion osób).

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.