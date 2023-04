Co z refundacją i dostępnością Paxlovidu? Miłkowski: wniosek od lutego jest na etapie oceny

Bardzo głośno w ostatnim czasie było o brakach doustnego leku na COVID-19 Paxlovid – lek jest trudno dostępny w aptekach, a jego cena jest zaporowa, bowiem wynosi ponad 6 tys. złotych

Jak wskazali posłowie KO w skierowanej do Ministerstwa Zdrowia interpelacji, w większości krajów leczenie przeciwko COVID-19 polega na leczeniu ambulatoryjnym lekami doustnymi, lecz nie w Polsce

Autorzy pisma wskazują, że w USA ubezpieczony pacjent może być leczony tym lekiem za darmo, natomiast w Niemczech koszt leków to zaledwie kilka złotych

- Dlaczego polski pacjent traktowany jest inaczej niż pacjent w Niemczech czy USA, czyżby odmawiano mu nadziei na wyleczenie? – pytają retorycznie

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski podkreślił, że 24 lutego 2023 roku firma Pfizer złożyła wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku Paxlovid. Jest na etapie oceny formalno-prawnej

Pytanie o refundację leku Paxlovid

Warto podkreślić, że w sprawie niepokojącej sytuacji dotyczącej Paxlovidu wypowiedziała się prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii UMCS w Lublinie. - Naukowcy i lekarze interweniują w sprawie braku refundacji przeciwwirusowego leku Paxlovid. Wniosek czeka od końca lutego. Zastanawiam się, ile tych zgonów można byłoby uniknąć, gdyby osobom starszym podać odpowiednio wcześnie Paxlovid – napisała na Twitterze.

Z kolei posłowie z KO m.in. Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Sławomir Jan Piechota i Urszula Augustyn skierowali oficjalne pismo do ministra zdrowia w sprawie braku refundacji oraz dostępu do Paxlovidu - leku przeciw COVID-19. Jak zauważają autorzy wystąpienia, choć nie mówi się w przestrzeni publicznej tak często o pandemii COVID-19, to jednak są zauważalne wzrosty zachorowań.

- W większości krajów leczenie przeciw COVID-19 polega na leczeniu ambulatoryjnym lekami doustnymi. Niestety nie w Polsce. Paxlovid (lek doustny), bo o nim mowa, jest niestety trudno dostępny, a nawet jeśli uda się go znaleźć, to kosztuje niemal 6 tysięcy złotych! - alarmują posłowie.

Co więcej, podkreślają oni, że w USA każdy pacjent ubezpieczony może być leczony tym lekiem bezpłatnie, natomiast w Niemczech koszt leku wynosi zaledwie kilka złotych. Paxlovid – jak podają posłowie – jest stosowany u pacjentów z potwierdzonym testem oraz ciężkim przebiegiem zakażenia.

Podsumowali to jednoznacznie: dlaczego polski pacjent traktowany jest inaczej niż pacjent w Niemczech czy USA, czyżby odmawiano mu nadziei na wyleczenie?

Wniosek o refundację w resorcie. Trwa jego analiza

W imieniu resortu zdrowia odpowiedział wiceminister Maciej Miłkowski. Zaznaczył, że Paxlovid jest dopuszczony do obrotu we wszystkich krajach UE i jest on w związku z tym dostępny w Polsce. - Zatem istnieje możliwość nabycia produktu na zasadach ogólnych w aptece ogólnodostępnej, po uprzedniej konsultacji pacjenta z lekarzem – wskazał.

Wyjaśnił przy tym, w jaki sposób przeprowadzana jest procedura objęcia refundacją i podkreślił przy tym, że minister zdrowia dysponując rekomendacją prezesa AOTMiT oraz stanowiskiem Komisji Ekonomicznej podejmuje w takiej sytuacji decyzję o objęciu lub odmowie objęcia refundacją produktu.

- 24 lutego 2023 roku firma Pfizer Polska Sp. z o.o. złożyła wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku Paxlovid (nirmatrelvirum + ritonavirum) w ramach refundacji aptecznej we wskazaniu określonym stanem klinicznym "Leczenie choroby wywołanej przez koronawirusa 2019 (COVID-19) (potwierdzonej zarejestrowanym testem PCR lub antygenowym) u objawowych (rozpoczęcie leczenia w ciągu 5 dni od wystąpienia objawów) pacjentów dorosłych, którzy nie wymagają tlenoterapii (wynikającej z przebiegu COVID-19) i u których występuje zwiększone ryzyko progresji do ciężkiej postaci COVID-19" – przekazał wiceminister Miłkowski.

Na koniec zaznaczył, że "aktualnie wniosek znajduje się na etapie oceny formalno-prawnej".

DO POBRANIA Odpowiedź wiceministra Macieja Miłkowskiego.pdf Prezentacja PDF • 0,11 MB