Chaos w raportowaniu o COVID-19. Chorzy muszą brać urlopy, bo lekarz nie ma wiedzy o zakażeniu

Oznacza to, że od 28 marca 2022 roku lekarz POZ nie widzi już informacji o pacjentach z pozytywnym wynikiem testu, ponieważ zostali oni odcięci od systemu EWP Kwarantanna/Izolacja

W dobie epidemii nie było problemu z wystawianiem przez lekarza POZ zwolnienia z powodu COVID-19, ponieważ wówczas dodatni wynik testu był wpisywany do systemu przychodni POZ – przypomina prawo.pl

Zdarzają się przypadki, gdy pacjenci zapominają, że po kontakcie z sanepidem muszą jeszcze udać się po zwolnienie chorobowe do lekarza. W skrajnych przypadkach są zmuszeni wziąć urlop

Zniesienie obowiązku izolacji i kwarantanny doprowadziło do niemałego zamieszania w systemie sprawozdania o zachorowaniach na COVID-19, ponieważ nie wprowadzono w nim odpowiednich zmian. Jak przypomina prawo.pl, po 28 marca 2022 roku lekarze POZ zostali praktycznie odcięci od systemu EWP Kwarantanna/Izolacja. Oznacza to, że widzą w systemie jedynie negatywny wynik testu oraz informację o tym, że pacjent jest ozdrowieńcem (automatyczna informacja po 7 dniach od pozytywnego testu).

Problemów teoretycznie nie mają pacjenci wykonujący testy w przychodni, ale obecnie nie ma już powszechnego finansowania przez NFZ testów na COVID-19. Dlatego zazwyczaj pacjenci wykonują testy na własną rękę i tu zaczyna się kłopot.

Istnieją trzy systemy obsługujące i raportujące wyniki na COVID-19 (o czym przypomina prawo.pl):

EWP (sprawozdają laboratoria wpisane do sieci laboratoriów COVID-19 lub inne działające na podstawie przepisów o diagnostyce, działalności leczniczej)

IKARD (sprawozdają szpitale, lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, diagności laboratoryjni oraz inni profesjonaliści medyczni)

Gabinet.gov.pl (sprawozdają przychodnie POZ, specjalistyczne, indywidualne praktyki lekarskie, pielęgniarskie oraz inne podmioty lecznicze wpisane do rejestrów podmiotów wykonującą działalność leczniczą).

Wyniki ze wszystkich przytoczonych systemów trafiają do EWP, po czym sanepid pobiera dane o pozytywnych wynikach i kontaktuje się z zakażonymi, aby przeprowadzić wywiad epidemiologiczny.

Lekarz POZ nie widzi w systemie pozytywnego wyniku testu na koronawirusa

Choć do systemu trafiają dane z różnych źródeł, omijają one POZ, a to lekarz może wystawić zwolnienie chorobowe. W dobie epidemii nie było z tym problemu, bowiem L4 było automatycznie wystawianie. Niestety brak tego rozwiązania jest problemem dla pacjentów, którzy chcieliby izolować się w domu.

Prawo.pl wyjaśnia także, że pacjenci mają problem z dodzwonieniem się do przychodni POZ na teleporadę, więc często zmuszeni są skorzystać z urlopu zamiast L4.

Główny Inspektorat Sanitarny wskazuje, że pacjent z pozytywnym wynikiem testu, niewymagający hospitalizacji, powinien udać się na samoizolację przez okres minimum 7 dni. Decyzja o długości zwolnienia należy do lekarza, który wystawia e-ZLA do czasu ustąpienia objawów.







