Cel: eliminacja wirusowego zapalenia wątroby typu B i C do 2030 roku. Czy to jest możliwe?

Według WHO schorzenia związane z zakażeniami wirusowego zapalenia wątroby są jednym z największych zagrożeń zdrowotnych globalnie

Szacuje się, że w Polsce zakażonych HCV jest około 0,5 proc. populacji, czyli ok. 150 tys. osób, które najczęściej nie są świadome zakażenia

Państwa członkowskie WHO przyjęły globalną strategię dotyczącą wirusowego zapalenia wątroby. Jej celem jest eliminacja wirusowego zapalenia wątroby typu B i C do 2030 roku

O wirusowym zapaleniu wątroby – dostępności leczenia i organizacji systemu w Polsce będziemy rozmawiać podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych 9 i 10 marca w Katowicach

Z WZW typu C żyje na świecie ponad 300 mln ludzi

Wirusowe zapalenie wątroby WZW to choroba zakaźna wywoływana przez wirusy typu A, B lub C (HAV, HBV, HCV). Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) schorzenia związane z zakażeniami tymi wirusami są jednym z największych zagrożeń zdrowotnych globalnie.

WZW typu B i C powoduje na świecie 1,3 mln zgonów rocznie, więcej niż HIV/AIDS, gruźlica czy malaria. Jest ono częstą przyczyną nowotworów, odpowiada za dwie trzecie zgonów na raka wątroby.

Ponad 300 mln ludzi żyje z WZW typu C, wiele osób nie jest nawet świadomych swej choroby, gdyż długo nie wywołuje ona żadnych poważniejszych dolegliwości.

Szacuje się, że w Polsce zakażonych HCV jest około 0,5 proc. populacji, czyli ok. 150 tys. osób, które najczęściej nie są świadome zakażenia. Wirus HCV może wywoływać ostre lub przewlekłe zapalenie wątroby. Przewlekłe zakażenie może przebiega bezobjawowo przez wiele lat. U 5-20 proc. zakażonych przewlekle, po 20-30 latach rozwija się marskość wątroby, a u znacznej części chorych z marskością rozwija się rak wątroby.

Obecnie mamy bardzo dobre metody terapeutyczne. W przypadku HCV szansa na wyleczenie wynosi 99 -100 procent. Leczenie prowadzi do zahamowania postępu włóknienia wątroby oraz redukuje ryzyko wystąpienia raka wątrobowokomórkowego. Poprawia jakość życia osób zakażonych. Redukuje zakaźność, czyli możliwość zakażenia innych osób.

W 2016 roku Polska wspólnie ze 193 innymi państwami przyjęła na Światowym Zgromadzeniu Zdrowia WHO globalną strategię dotyczącą wirusowego zapalenia wątroby. Jej celem jest eliminacja wirusowego zapalenia wątroby typu B i C do 2030 roku.

Jednym z elementów walki z zakażeniami ma być możliwość kierowania przez lekarza rodzinnego od 1 lipca 2022 roku na badania na przeciwciała HCV, które sfinansuje koszt NFZ.

Innym z elementów walki z HCV jest eliminacja zakażenia w grupach ryzyka, w tym więźniów. 7 lutego 2023 roku opublikowano zarządzenie prezesa NFZ w sprawie zmian planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok.

W ocenie płatnika zmiana ma na celu zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych na finansowanie zakupu leków antyretrowirusowych, testów diagnostycznych, szczepionek oraz leków na potrzeby terapii DAA w ramach Rządowego Programu Polityki Zdrowotnej pn. „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2022-2026” wraz z modułem „Leczenie DAA przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C pacjentów osadzonych w zakładach penitencjarnych.

Wydarzenie odbędzie się 10 marca 2023 w godzinach 13:00-14:00. Debatę będzie można śledzić online, ale również na miejscu w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Porozmawiamy o tym, czy możliwe jest osiągnięcie w Polsce celów założonych przez WHO do 2030 roku w postaci redukcji liczby zakażeń i zgonów spowodowanych wirusem HBV/D i HCV. Zastanowimy się nad skutecznością finansowania przez NFZ testów w kierunku przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C.

