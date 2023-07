Borelioza i patologia polskiego leczenia. Jankowski: skierujemy wnioski o ukaranie

W swoim stanowisku Rada Ekspertów NIL podkreśla, że wszystkie rekomendacje dotyczące przewlekłego leczenia metodą „ILADS” opracowane są na podstawie bardzo niskiej jakości dowodów medycznych.

Z tego i wielu innych powodów, opisanych w stanowisku (które zamieszczamy poniżej) Rada Ekspertów negatywnie ocenia samą metodę „ILADS” oraz przestrzega przed jej stosowaniem

- Stoi w sprzeczności z etyką i prawnym obowiązkiem wykonywania zawodu lekarza zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej - przekazała NIL

Naczelna Izba Lekarska przeciwna

Od kilkunastu dni w mediach społecznościowych skupiających się na ochronie zdrowia dominuje wątek badania kleszczy oraz długotrwałego stosowania antybiotyków w przypadku obecności we krwi pacjenta przeciwciał, świadczących o możliwej aktywności krętków wywołujących boreliozę (krętki Borrelia). Sprawę leczenia "potencjalnej" boreliozy wyłoniła na światło dzienne rozgłośnia TOK FM w swoim cyklicznym programie pt. "Podziemie" Michała Janczury ujawniając, że pacjentom często choroby są "wmawiane" po to, by kierować ich m.in. na drogie badania. Niejednokrotnie kosztują po kilka tysięcy złotych, a pacjenci zakładają zbiórki, by za nie zapłacić. Na dodatek poddawani są długotrwałemu leczeniu antybiotykami metodą zwaną ILADS.

Już w 2018 roku prof. Krzysztof Simon ostrzegał, że terapia proponowana przez ILADS prowadzi do uszkodzenia wątroby, szpiku kostnego, wielonarządowych grzybic, które potwornie trudno się leczy, i mnóstwa innych ciężkich powikłań. Biznes, związany z leczeniem rzekomo chorych na boreliozę pacjentów jednak kwitnie.

Dziś na antenie TOK FM Łukasz Jankowski, prezes NIL przyznał, że Izba do końca tygodnia skieruje wnioski o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych.

Również Rada Ekspertów działająca przy naczelnej Izbie Lekarskiej wydała w tej sprawie stanowcze stanowisko. "Leczenie antybiotykami tylko z powodu obecności przeciwciał jest postępowaniem niezgodnym z aktualną wiedzą medyczną, a zatem nieprawidłowym": podali eksperci.

- Obecność przeciwciał przeciw boreliozie zarówno w klasie IgG i IgM jest tylko dowodem przebytego zakażenia i nie może być wykorzystywana do oceny jego aktywności - brzmi komunikat rady. - Ze względu na brak wystarczających naukowych dowodów skuteczności ILADS oraz liczne działania niepożądane przewlekłej antybiotykoterapii (>4-6 tygodni) w boreliozie Rada Ekspertów NIL negatywnie ocenia takie postępowanie i przestrzega przed jego stosowaniem. Stosowanie tej metody jest niezgodne z etycznym i prawnym nakazem wykonywania zawodu lekarza zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej.

Nieprawidłowe stosowanie antybiotyków

Rada zwraca uwagę, że coraz częściej obserwuje się nieprawidłowe stosowani eprzewlekłej antybiotykoterapii w przypadku obecności przeciwciał skierowanych przeciwko wybranym patogenom. Stosowanie antybiotyków stało się nagminne.

- Przypominamy, że antybiotyki w chorobach zakaźnych powinny być stosowane z należytą ostrożnością i wyłącznie zgodnie z wytycznymi leczenia danej jednostki chorobowej - podała w komunikacie Rada Ekspetów NIL.

Jako przykład przywołała "wiązanie różnorodnych, niespecyficznych objawów u poszczególnych chorych z obecnością przeciwciał (zarówno w klasie IgM, jak i IgG) przeciwko antygenom Borrelia i przypisywanie tych objawów zakażeniu boreliozą bez poszerzonej diagnostyki i potwierdzenia rozpoznania".

- Takie postępowanie może prowadzić do pochopnej nadrozpoznawalności zachorowań na boreliozę oraz obniża czujność diagnostyczną niezbędną do rozpoznania innych jednostek chorobowych, często wymagających zupełnie innego leczenia - przyznaje rada.

Długotrwała antybiotykoterapia

Następstwem długotrwałej antybiotykoterapii postępowania jest zastosowane skojarzonej, długotrwałej (powyżej 6 tygodni, często powyżej jednego roku) terapii antybiotykami u pacjentów, którym postawiono rozpoznanie boreliozy.

- Terapia ta często określana jest jako „metoda ILADS”, której podstawę stanowi publikacja dotycząca choroby z Lyme (boreliozy) pod tytułem „Evidence Assessments and Guideline Recommendations in Lyme Disease: The Clinical Management of Known Tick Bites, Erythema Migrans Rashes and Persistent Disease” z 2014r. Praktycy stosujący przewlekłą antybiotykoterapię w boreliozie powołują się na tę publikację jako podstawę do jej stosowania - wyjaśniają eksperci.

Jak poinformowali eksperci, publikacja określa, że wszystkie rekomendacje dotyczące przewlekłego czy powtarzanego leczenia zostały opracowane na podstawie bardzo niskiej jakości dowodów medycznych (very low quality evidence), a opisana siła rekomendacji wynika z faktu, że analiza korzyści i ryzyka wskazuje na to, że większość pacjentów (a nie lekarzy) podjęłaby taką samą decyzję.

- Dowody tej jakości absolutnie nie mogą stanowić podstawy do tworzenia rekomendacji czy modeli postępowania terapeutycznego w poszczególnych stanach chorobowych. Dodatkowo tak przewlekła i nie mająca podstaw klinicznych antybiotykoterapia wiąże się z wieloma działaniami niepożądanymi (zaburzenia flory jelitowej człowieka i zakażenia Clostridum difficile, uszkodzenia wątroby, nerek, zaburzenia kostne, zapalenia ścięgien i wiele innych). Powstaje też zagrożenie dla całej populacji wynikające z narastania antybiotykooporności będącej wynikiem eliminacji bakterii wrażliwych na antybiotyki oraz ułatwieniem ekspansji szczepów opornych na antybiotyki - wyjaśniają specjaliści.

Dodają, że leczenie boreliozy powinno być prowadzone zgodnie z zasadami medycyny opartej na faktach i rekomendacjami zgodnymi z aktualnym stanem wiedzy medycznej określającymi precyzyjnie rodzaj i długość stosowanego leczenia, na przykład rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Można je znaleźć pod tym linkiem: http://www.pteilchz.org.pl/informacje/rekomendacje/



Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.