Antybiotyki. Pacjenci biorą je bez wiedzy lekarza. "To prosta droga do antybiotykooporności"

- Antybiotyki są wielkim osiągnięciem medycyny, ale abyśmy mogli korzystać z nich zarówno my, jak i następne pokolenia, musimy stosować je racjonalnie - przekonywali eksperci na konferencji prasowej.

Czy rzeczywiście tak się dzieje? Odpowiedź przynosi badanie przeprowadzone na zlecenie firmy Reckitt w czerwcu br. na grupie 600 Polaków. Wynika z niego, że ponad połowa ankietowanych doświadcza infekcji, którym towarzyszy ból gardła, co najmniej raz na kwartał, a co piąty ankietowany - raz w miesiącu. 9 na 10 osób zgodziło się ze stwierdzeniem, że infekcje te mogą mieć podłoże wirusowe lub bakteryjne.

Tylko połowa badanych ma świadomość istnienia strep testów, które - przy okazji wizyty u lekarza - pozwalają na określenie, czy mamy do czynienia z infekcją bakteryjną, czy wirusową.

- Strep testy wykrywają anginy, czyli infekcje spowodowane przez paciorkowce. Rzecz w tym, że większość angin paciorkowcowych ma tak charakterystyczny obraz kliniczny, że w większości przypadków wystarczy jeśli lekarz obejrzy gardło - mówił komentując wyniki badania dr hab. Tomasz Dzieciątkowski z Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dodał, że ponieważ 90 proc. zakażeń górnych dróg oddechowych to infekcje o podłożu wirusowym, bardziej istotne byłoby stwierdzenie, który z wirusów odpowiada za infekcję. Niemniej, jak ocenił, strep testy to krok w dobrą stronę.

- Takie testy powinny być dostępne dla lekarza rodzinnego systemowo i dobrze, że od 1 lipca br. tak się stało. W tej samej procedurze mamy też możliwość wykonania testu CRP. Służy to diagnostyce i efektywnemu monitorowaniu leczenia. Jest oczywiście wykładnia, kiedy należy te testy stosować. Jednak pacjenci o testy nie pytają, bo o nich nie wiedzą. Ich zastosowanie zależy wprawdzie od lekarza, ale byłoby dobrze, aby również chorzy mieli świadomość, że taka możliwość istnieje. Dlatego należy do nich dotrzeć z edukacją - przekonywał dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

Eksperci skomentowali również wynik badania wskazujący, że 35 proc. ankietowanych leczyło ból gardła antybiotykiem bez zalecenia lekarza.

Dr Sutkowski zauważył, że pacjenci uważają antybiotyki za panaceum na wszystkie dolegliwości, łącznie z bólem kręgosłupa, i domagają się od lekarzy ich przepisywania.

- Uważają też, że lekarz, który antybiotyki przepisuje, leczy lepiej niż ten, który nimi nie szafuje. Często zdarza się, że przychodzą w piątek i chcą mieć antybiotyk „na zapas”, gdyby coś działo się w ciągu weekendu. Zdarza się również, że lekarze ulegają tym oczekiwaniom. Sytuacja ta wynika z długiej historii niefrasobliwości w stosowaniu antybiotyków i z przeświadczenia, że leczenie antybiotykami jest szybkie i proste. Zmiany, które są w tym zakresie bardzo potrzebne, wymagają teraz długich lat działań edukacyjnych i szeroko zakrojonych kampanii - uważa Michał Sutkowski.

Jak dodał dr Dzieciątkowski, antybiotyki nigdy nie były lekami przeciwgorączkowymi, tymczasem wielu pacjentów przestaje przyjmować antybiotyk przepisany przez lekarza z chwilą, gdy gorączka spada.

- To poważny błąd, bo antybiotyk bierze się do końca antybiotykoterapii. Często jest również tak, że resztki antybiotyków zostają w naszych domowych apteczkach i przyjmujemy je przy okazji kolejnej infekcji, bez wizyty u lekarza. A nowa infekcja wcale nie musi być taka sama, jak poprzednia. Takie „pół dawki” powodują, że pojawiają się problemy z lekoopornością - wyjaśnił ekspert.

Przypomniał, że antybiotykooporność oznacza zanik wrażliwości konkretnych szczepów bakterii na konkretne antybiotyki, a pierwsze szczepy antybiotykooporne pojawiły się w dekadę po wprowadzeniu penicyliny - w połowie lat 50. ub. wieku w Wielkiej Brytanii. Później problem zaczął już narastać lawinowo.

- Obecnie możemy mieć pacjenta z ciężkim zakażeniem, np. pęcherza moczowego, czy opon mózgowo-rdzeniowych, i mimo, że patogen jest zidentyfikowany, nie mamy czym go leczyć. Wielu mikrobiologów nie ukrywa, że zaczynamy żyć w epoce poantybiotykowej. Teraz musimy nauczyć się szanować antybiotyki, które mamy, bo chorzy znów zaczną zaczną nam umierać na choroby zakaźne, jak sto lat temu - alarmował dr hab. Tomasz Dzieciątkowski.

Dr Michał Sutkowski zwrócił uwagę, że z jego doświadczenia lekarskiego wynika, iż problem samodzielnego stosowania antybiotyków przez pacjentów, bez wiedzy lekarza, jest co najmniej dwukrotnie większy, niż wskazują wyniki badania.

- Wielkim problemem są także sytuacje, kiedy pacjenci przychodzą do lekarza już w trakcie antybiotykoterapii, którą zastosowali na własną rękę. Lekarz powinien wówczas porozmawiać z chorym w taki sposób, aby ten zrozumiał swój błąd i więcej go nie powtarzał. Trzeba jednak zauważyć, że skłonność żeby najpierw się leczyć, a dopiero potem konsultować to z lekarzem, zaczęła być w Polsce pewną normą. Tymczasem nic nie usprawiedliwia sytuacji, w której decydujemy się na antybiotyk nie zalecony przez lekarza - mówił dr Sutkowski.