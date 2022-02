Trzy choroby rzadkie z refundacją od 1 marca. W tym lek na mukowiscydozę

- Ostatnio udało nam się zakończyć negocjacje z firmą, która jest właścicielem właściwie wszystkich leków, które są wykorzystywane w mukowiscydozie - podkreślił wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, przedstawiając 15 lutego 2022 roku informację na temat refundacji nowych terapii w chorobach rzadkich od 1 marca 2022 roku.

Pierwsza terapia to Kaftrio w mukowiscydozie, a wytwórcą leku jest firma Vertex. Lek został zarejestrowany przez EMA w sierpniu 2020 roku.

Jak dodał Maciej Miłkowski, negocjacje dotyczyły całego zakresu portfolio firmy.

- To są trzy technologie lekowe ukierunkowane w zależności od wieku i od poszczególnych wskazań medycznych. Zaś populacja chorych na mukowiscydozę to największa populacja pacjentów z chorobą rzadką, którzy będą kwalifikowali się do terapii. To około tysiąca pacjentów - zdecydowanie najwięcej ze wszystkich chorób rzadkich.