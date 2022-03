SMA. Identyfikujemy przedobjawowych pacjentów. Leczenie mogłoby ich uwolnić od choroby

Polska jest krajem, który wzorcowo wdrożył program przesiewowy noworodków w kierunku SMA. To, czego teraz brakuje, to refundacja dwóch zarejestrowanych w tym schorzeniu terapii

Prof. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska: identyfikujemy pacjentów w znakomitej większości przedobjawowych, czyli pacjentów, którzy jeszcze w ogóle nie są chorzy. To są pacjenci, którzy mogą dostać leczenie, które najprawdopodobniej uwolni ich od choroby na zawsze

Prof. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak: możliwość zastosowania terapii genowej jest szczególnie ważna we wczesnym rozpoznaniu

SMA. Jest przesiew, nie ma refundacji terapii genowej

Od 1 marca 2022 roku będą refundowane trzy nowe terapie w mukowiscydozie. Tym samym Polska jest 13. krajem na świecie, który refunduje wszystkie dostępne obecnie leki w tej rzadkiej chorobie. Eksperci chcieliby, aby ten sukces zainspirował i skutkował refundacją wszystkich opcji terapeutycznych zarejestrowanych w rdzeniowym zaniku mięśni (SMA).

Tym bardziej, że Polska jest też krajem, który wzorcowo wdrożył program przesiewowy noworodków w kierunku SMA. To, czego teraz brakuje, to bycie liderem także w zakresie farmakoterapii.

- Życzyłabym sobie, żebyśmy mieli też trzy leki, tak jak mają chorzy z mukowiscydozą – mówiła prof. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, ordynator Kliniki Neurologii Rozwojowej, UCK GUMed, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, podczas sesji o chorobach rzadkich w ramach VII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

- Są refundowane trzy leki na mukowiscydozę – gratuluję, ale gdzie się podziała reszta leków z rdzeniowego zaniku mięśni. Myślę, że mamy jeszcze dużo do zrobienia dla tych pacjentów, którzy teraz pojawiają w wielu ośrodkach neurologii dziecięcej w Polsce. To jest zupełnie inny rodzaj pacjenta. On jeszcze nie zachorował. Dla niego muszą być dostępne terapie, które lekarz prowadzący wybierze w jego najlepszym interesie.

- Myślę, że przede wszystkim nie są zachwyceni rodzice, którzy dowiadują się, że mają chore dziecko, ale widzą, że ono na razie jest zupełnie zdrowe. Tymczasem my roztaczamy przed nimi pewną perspektywę, że muszą zacząć wchodzić z nami w taką szpitalną relację. A być może mogliby tego nie robić.

- Przesiew noworodków w Polsce wdrożono w 2021 roku. Okazał się ogromnym sukcesem. - W tej chwili właściwie jest we wszystkich województwach. Identyfikujemy pacjentów - podkreślam – w znakomitej większości przedobjawowych, czyli pacjentów, którzy jeszcze w ogóle nie są chorzy. To są pacjenci, którzy mogą dostać leczenie, które najprawdopodobniej uwolni ich od choroby na zawsze. To leczenie mogą dostać raz w życiu – podkreślała prof. Mazurkiewicz-Bełdzińska.

- Jeśli powiedziało się „a” i mamy świetnie działający program lekowy dla wszystkich pacjentów, to obowiązkiem jest refundacja terapii dla przedobjawowych niemowląt, które są jeszcze zdrowe i pojawiają się w naszych klinikach. Teraz mamy pacjentów z przesiewu, którzy - moim zdaniem - nie są odpowiednio leczeni od razu, zwłaszcza ci, którzy mają 2 czy 3 kopie i są w świetnym stanie, czyli nic im nie jest. Zespół ekspertów i Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych stoi na stanowisku, że wszystkie trzy terapie powinny być dostępne. Jeden pacjent to jeden lek.

"Nas wcześniej o zdanie pytało niewiele osób"

Obecnie zarejestrowane są trzy terapie: nusinersen (refundowany w Polsce) oraz terapia genowa onasemnogen abeparwowek i risdiplam, które są nierefundowane. Czasem jednak dochodzi do sytuacji, gdy pacjenci są w terapii leczenia nusinersenem, ale uruchamiają zbiórkę funduszy na terapię genową, która jest im podawana w starszym wieku. A potem taki pacjent wchodzi do programu wczesnego dostępu z risdiplamem. Eksperci oceniają: to błąd.

Ponadto, jak dodaje specjalistka, w resorcie zdrowia toczyły się rozmowy o refundacji terapii genowej w ramach Funduszu Medycznego: - Niestety te rozmowy z ekspertami odbyły się bardzo późno. Nas wcześniej o zdanie pytało niewiele osób, co może też jest przyczyną tego, że terapia genowa przynajmniej na razie nie jest refundowana. Zobaczymy, jak będzie z refundacją terapii doustnej, która jest jak na razie zarejestrowana dla dzieci od 2 miesiąca życia.

Podobne stanowisko przedstawiła prof. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak, kierownik Kliniki Neurologii i Epileptologii Centrum Zdrowia Dziecka:

- Jeśli chodzi o leki refundowane, to mamy w tej chwili tylko jedną możliwość finansowania, mianowicie podawanie nusinersenu. To podawanie jest możliwe dla każdego pacjenta, niezależnie od tego, w jakim on jest wieku, czy ma rozpoznanie przedobjawowe czy objawowe. Takie jest też stanowisko grupy ekspertów, by terapię zaczynać bezwzględnie u każdego pacjenta, który ma 2 lub 3 kopie genu SMN2.

- Natomiast u pacjentów, którzy mają 4 kopie genu SMN2, kiedy jest mniejsze ryzyko ostrego przebiegu choroby, a większe prawdopodobieństwo przebiegu późnego i późniejszego początku choroby, to zdecydowaliśmy o objęciu tych pacjentów bardzo dobrym nadzorem, ale nie włączaniu ich do terapii od razu – dodała.

Podkreślała, że możliwość zastosowania terapii genowej jest szczególnie ważna we wczesnym rozpoznaniu: - Jest bardzo istotne z kilku powodów, nie tylko dlatego, że ta terapia jest o udowodnionej skuteczności, ale również dlatego, że jej bezpieczeństwo u pacjentów najmłodszych jest zdecydowanie większe niż u starszych.

Obecnie w ramach programu lekowego leczonych jest 770 pacjentów

W czasie dyskusji pojawiło się pytanie, ilu pacjentów kwalifikowałoby się do terapii genowej, czyli takich, u których rozpoznanie stawiane jest wtedy, gdy jeszcze nie ma objawów choroby.

Do zeszłego tygodnia (koniec lutego 2022) w ramach badań przesiewowych zidentyfikowano 24 chorych. W tej grupie mogą być pacjenci z czterema kopiami genu SMN2, a zatem ci, u których lekarze poczekają z terapią, ale którzy zostaną objęci bardzo intensywnym nadzorem.

- Pozostali chorzy to są pacjenci z 2 i 3 kopiami, czyli tacy, u których choroba będzie z dużym prawdopodobieństwem zaczynała się wcześniej, przebiegała w sposób ostry lub podostry. Pomimo tego, że rozpoznanie było postawione wcześnie, to są też pacjenci, u których objawy choroby były już obecne. Wiemy o przynajmniej 8 takich przypadkach. U nich objawy choroby są już widoczne w 2-3 tygodniu życia - wyjaśniała prof. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak.

Dodała: - Pozostali to są pacjenci bezobjawowi, u których rozpoczynalibyśmy leczenie w sytuacji, w której choroba jeszcze nie poczyniła żadnych spustoszeń i ten stan chcielibyśmy utrzymać – uchronić przed objawami choroby. Byłby to pacjent zdrowy, tylko obciążony genetycznym rozpoznaniem choroby.

Obecnie w ramach programu lekowego leczonych jest 770 pacjentów. 22 kolejnych jest zakwalifikowanych do programu, a nie mieli jeszcze zarejestrowanej w systemie SMPT pierwszej dawki. W programie uczestniczy 29 ośrodków, z tego 16 jest wskazanych dla pacjentów pediatrycznych i 13 ośrodków dla dorosłych.

- W tej chwili uruchamiamy kolejne ośrodki i w najbliższym czasie będzie uruchomiony jeden ośrodek pediatryczny w województwie mazowieckim i dwa ośrodki dla dorosłych w województwie wielkopolskim i w Olsztynie - mówiła profesor Kotulska-Jóźwiak.

