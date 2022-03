Nieuleczalnie chorzy muszą co dwa lata stawać przed komisją. "To upokarzające"

Choroby rzadkie lub ultrarzadkie mozna leczyć tylko w nielicznych przypadkach. To często schorzenia postępujące, prowadzące do wielu dysfunkcji

Cierpiący na nie pacjenci mają obowiązek zgłaszania się co 2, 3 lata przed komisje do spraw orzecznictwa. Często zasiadają w nich lekarze, którzy nie mają wiedzy o chorobach rzadkich

Specjaliści chcą powołania centralnej komisji dla takich pacjentów

Komisje orzekające o niepełnosprawności dla nieuleczanie chorych to absurd

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia (23 lutego) omawiano temat diagnostyki i leczenia chorób rzadkich.

Dyskusja obejmowała m.in. tworzenie sieci ośrodków eksperckich, poradni genetycznych i rejestru chorób rzadkich, systemu informatycznego dla chorób rzadkich, w skład których wejdzie Polski Rejestr Chorób Rzadkich, paszport pacjenta oraz platforma informacyjna.

Jednym z elementów, który się wyłonił, była też kwestia orzecznictwa o niepełnosprawności dla pacjentów z chorobami rzadkimi.

- Bardzo ważne będzie również zaplanowanie orzecznictwa. To jest bolesne zagadnienie, jeśli chodzi o choroby rzadkie, i musimy nad tym jak najszybciej się pochylić, bo państwo polskie traci bardzo duże pieniądze, ponieważ nasi pacjenci z chorobami rzadkimi albo ultrarzadkimi bardzo rzadko mają choroby, które można leczyć. Większość z nich jest nieuleczalna - mówiła prof. Krystyna Chrzanowska, kierownik Zakładu Genetyki Medycznej IP CZD w Warszawie.

Jak opisywała: pacjent, który ma chorobę nieuleczalną, często postępującą, prowadzącą do wielu dysfunkcji, musi zgłaszać się co 2, 3 lata przed komisję do spraw orzecznictwa, w której nie zasiadają niestety specjaliści, jeśli chodzi o tego typu schorzenia. Wielu lekarzom te choroby są zupełnie obce.

- W związku z tym proszę podliczyć koszty powoływania tych komisji, dojazdów z dzieckiem czy z pacjentem dorosłym ciężko chorym, upośledzonym, niejednokrotnie konieczności odwoływania się od orzeczenia komisji, ponieważ nie do końca były to orzeczenia satysfakcjonujące i toczących się spraw sądowych - mówiła prof. Chrzanowska.

Pacjent z zespołem Downa, czy z zespołem Patau już nie będzie zdrowy

Pomysłem jest powołanie centralnej komisji dla takich pacjentów, w której będą osoby kompetentne.

- Wówczas znacznie ograniczymy też koszty, ponieważ są choroby, w przypadku których z całą pewnością można wydać orzeczenie nawet do końca trwania życia tej osoby. Są inne, w przypadku których można wydać orzeczenie na okres 5 czy 10 lat, bo my jako genetycy, którzy od lat pracujemy z chorobami rzadkimi, mamy dostęp do piśmiennictwa na temat historii naturalnej danej choroby, czyli takiej, której się nie leczy i której nie można leczyć - wyjaśniała.

To samo stanowisko wyraziła prof. Olga Haus, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka:

- Jest złe orzecznictwo i ciągle powtarzane. Na przykład, tak przy zespole Downa, pacjenci muszą co dwa lata zgłaszać się do komisji orzekającej, żeby kolejny raz dziecko uzyskało opinie o niepełnosprawności. To musi się skończyć. To jest nie tylko kwestia wydatków czy gromadzenia papierów. To jest po prostu dla tych ludzi upokarzające. Potraktowani są jako oszuści, którzy chcą coś od państwa wyciągnąć. Trzeba z tym skończyć, żeby pacjenci genetyczni i rodziny tych pacjentów genetycznych, nie czuli się gorsi niż inni - argumentowała prof. Haus.

Specjaliści mają pełne wsparcie posłów

Posłanka Marcelina Zawisza (Lewica) przyznała, że o ile temat orzeczenia o niepełnosprawności leży bardziej w gestii ministra rodziny i polityki społecznej, to jednak Ministerstwo Zdrowia powinno utworzyć listę schorzeń i zaburzeń wrodzonych, które będą kwalifikować do bezterminowego orzeczenia o niepełnosprawności.

- Będę apelował różnymi sposobami i metodami, żeby skończyć z tą gehenną pacjentów, tych biednych chorych, w przypadku których lekarze orzecznicy – przepraszam, że to powiem jako lekarz – zachowują się jak bez serca. Przecież pacjent z zespołem Downa, czy z zespołem Patau, czy z innymi chorobami, już nie będzie zdrowy. Jego stan po prostu będzie coraz gorszy - mówił również poseł Riad Haidar (KO), zwracając uwagę na kłopot dla chorego i jego rodziny stwarzany przez wymuszone systemem wyjazdy na komisje orzecznicze.







Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.