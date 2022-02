Na 95 proc. chorób rzadkich nie ma zarejestrowanych leków

28 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorób Rzadkich

28 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Chorób Rzadkich. Z tej okazji unijny serwis Euronews Debates organizuje konferencję "Innowacje w rzadkich chorobach: jak Europa może stać się globalnym liderem?" Wydarzenie odbędzie się 15 lutego br.

W Unii Europejskiej choroba jest uważana za rzadką, jeśli dotyka mniej niż pięć na 10 tys. osób. Wśród tych schorzeń są też choroby utrarzadkie, które dotykają jedną osobę na 100 tys. lub więcej.

To może się wydawać mało, ale biorąc pod uwagę, że mamy około 5–8 tys. różnych rzadkich chorób, to w praktyce choruje na nie od sześciu do ośmiu procent populacji. W Europie daje nam to liczbę od 27 do 36 milionów ludzi z rzadkimi schorzeniami. W skali świata - 350 mln osób.

Szacuje się, że w Polsce może to być obecnie około 2–3 milionów osób.

Obejmują one praktycznie wszystkie obszary medyczne, w tym choroby neurologiczne, immunologiczne i metaboliczne, a także rzadkie nowotwory.

W trakcie spotkania eksperci przyjrzą się wyzwaniom stojącym przed decydentami w opracowywaniu ram, które usprawnią rozwój leków sierocych. Będą również dyskutować o barierach, które utrudniają powstawanie innowacji terapeutycznych dla osób z rzadkimi chorobami.

Grupa ekspertów weźmie również pod uwagę prace i zalecenia Europejskiej Grupy Ekspertów ds. Zachęty w zakresie Leków Sierocych, jednostki eksperckiej, która zajmuje się opracowaniem rozwiązań.

95 proc. chorób rzadkich bez zarejestrowanego leczenia

W ciągu ostatnich 20 lat innowacyjność związana z rzadkimi chorobami w Europie uległa znacznej poprawie dzięki ustanowieniu przez UE szczegółowych ram na przykład w postaci unijnego rozporządzenia w sprawie sierocych produktów leczniczych (OMP) z 16 grudnia 1999 roku.

Dokument dotyczy produktów opracowanych w celu leczenia schorzeń, których produkcja ze względu na ich rzadkość nie byłaby opłacalna bez wsparcia publicznego.

Te zachęty dla sektora farmaceutycznego, to m.in. obniżki opłat, zwolnienia z regulacyjnych procedur oceny, 10-letni okres wyłączności rynkowej po wydaniu zezwolenia, a także wsparcie naukowe, w tym dialog z organem regulacyjnym na wczesnym etapie.

Dzięki temu, z ośmiu leków sierocych dostępnych dla pacjentów, liczba ta wzrosła do ponad 200, zapewniając leczenie nawet 6,3 mln pacjentów.

Jednak mimo szacunków, że rozporządzenie w sprawie OMP doprowadziło do wyprodukowania 74 procent zatwierdzonych leków sierocych w latach 2000-2017, to nadal 95 procent rzadkich chorób pozostaje bez leczenia w postaci zarejestrowanej terapii.

Dlatego 2022 rok ma być momentem gruntownego przeglądu rozporządzenia w sprawie OMP. Zmiany w mają iść w kierunku stosowania zachęt przede wszystkim w obszarze niezaspokojonych potrzeb terapeutycznych pacjentów.









