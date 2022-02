Mukowiscydoza. Objawy? Ta podstępna choroba powoduje, że chorzy toną od środka

Od 1 marca 2022 roku będą refundowane nowe leki w mukowiscydozie

Mukowiscydoza to rzadka choroba genetyczna, której przyczyną są mutacje genu kodującego białko CFTR

To prowadzi do powstawania i kumulacji gęstej i lepkiej wydzieliny, co prowadzi do upośledzenia drożności, przewlekłego stanu zapalnego i destrukcji przewodów wyprowadzających gruczołów zewnątrzwydzielniczych

Przemysław Marszałek: na tym polega mukowiscydoza - to gęsty śluz, który jest powodowany przez nieprawidłowe działanie genu CFTR, powoduje, że chorzy toną od środka

Mukowiscydoza to rzadka choroba uwarunkowana genetycznie

Minister zdrowia podjął decyzję o refundacji od 1 marca 2022 roku leków stosowanych w mukowiscydozie.Obecnie w programie lekowym leczenia mukowiscydozy dostępny jest lek stosowany w monoterapii Kalydeco (iwakaftor).

Decyzja o refundacji dotyczy włączenia do programu leków:

Orkambi (iwakaftor, lumakaftor)

Symkevi (iwakaftor, tezakaftor)

Kaftrio (iwakaftor, tezakaftor, eleksakaftor)

Mukowiscydoza to choroba rzadka, uwarunkowana genetycznie, o autosomalnym recesywnym typie dziedziczenia, dotycząca głównie układów oddechowego i pokarmowego.

Jej przyczyną są mutacje genu kodującego białko mukowiscydozowego przezbłonowego regulatora przewodnictwa (ang. CFTR), który stanowi integralna strukturę błonową i jest kanałem chlorkowym komórek nabłonkowych, regulatorem innych kanałów jonowych oraz odpowiada za transport wodorowęglanów.

Mutacje obu alleli genu CFTR są przyczyną braku syntezy bądź powstawania zmniejszonej ilości i/lub wadliwego białka, czego następstwem jest zablokowanie lub upośledzenie transportu chloru z komórki i zwiększenie absorpcji sodu do komórki.

Powoduje to zmniejszenie zawartości wody w wydzielinie w przewodach wyprowadzających gruczołów zewnątrzwydzielniczych (panegzokrynopatia).

Mukowiscydoza. Objawy

Mukowiscydoza jest chorobą wieloukładową. Kumulacja gęstej i lepkiej wydzieliny prowadzi do upośledzenia drożności, przewlekłego stanu zapalnego i destrukcji przewodów wyprowadzających gruczołów zewnątrzwydzielniczych, głównie w układzie oddechowym i przewodzie pokarmowym.

W układzie oddechowym dochodzi do:

zwiększonego wydzielania śluzu

przewlekłego zakażenia bakteryjnego (gęsta i lepka wydzielina zalegająca w oskrzelach stanowi dobrą pożywkę dla bakterii i innych patogenów)

powstania rozstrzeni torbieli (podopłucnowe są częstą przyczyną odmy)

przewlekłych zapaleń błony śluzowej nosa i zatok przynosowych z obecnością polipów.

Zmiany w układzie pokarmowym dotyczą głównie trzustki - zagęszczona wydzielina blokuje przewody, upośledzając dostarczanie enzymów trawiennych do jelit, utrudnia trawienie i wchłanianie najważniejszych składników odżywczych (białek i tłuszczów).

Mukowiscydoza prowadzi również do zmian w wątrobie, przeważnie do rozwoju ognisk stłuszczenia, lecz może dojść także do marskości żółciowej.

U dorosłych chorych lepka wydzielina w jelicie cienkim jest przyczyną bólu brzucha.

Choroba przebiega najczęściej w postaci przewlekłej, powolnej destrukcji oskrzeli z zajęciem miąższu płuc, co prowadzi do niewydolności oddechowej i zgonu.

Gęsty śluz zalewa chorego. Na tym polega mukowiscydoza

W Polsce szacuje się, że co 35. osoba jest nosicielem uszkodzonego genu, odpowiedzialnego za występowanie mukowiscydozy, jednak choroba ujawnia się wyłącznie u osób, które odziedziczyły nieprawidłowe geny od obojga rodziców. Szacunkowo jest to 70–80 nowych przypadków mukowiscydozy rocznie.

Podczas konferencji, na której ogłoszono informację o refundacji nowych terapii w mukowiscydozie, Przemysław Marszałek z Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO i ojciec 10. letniej Julii, chorującej na mukowiscydozę, opowiedział, czym jest ta choroba z perspektywy rodzica.

- Choroba jest niewidoczna. Nie widać jej na pierwszy rzut oka. Czy ktoś miał okazję podtopić się w basenie, jeziorze czy miał uczucie, że tonie, że woda zalewa go od środka? - zapytał.

- Na tym polega mukowiscydoza - to gęsty śluz, który powstaje przez nieprawidłowe działanie genu CFTR, powoduje, że chorzy toną od środka. Ten gęsty śluz zalewa wszystkie organy wewnętrzne: trzustkę, płuca. Z każdym rokiem życia wyniszczają się płuca i pozostałe organy. Jest to proces dość powolny, ale drastyczny i nieunikniony - opisywał.

Dodał, że chorzy w wieku 18-20 lat mają już skrajnie niewydolne płuca.

- Do tej pory jedynym ratunkiem była ciężka praca rodziców, lekarzy, pielęgniarek i codzienna rehabilitacja oraz fizjoterapia. Polegają one na tym, że ten gęsty śluz trzeba rozrzedzić, a następnie ewakuować. Dziennie zabiera to 3-4 godziny. A pomimo tego choroba postępuje. Leczenie powoduje, że ten gęsty śluz traci gęstość i jest "normalny" - mówił Przemysław Marszałek.







Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.