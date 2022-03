Mukowiscydoza. Kilkuset pacjentów w jednym ośrodku obciąża szpital. Jak to rozwiązać?

Dr Wojciech Skorupa: w mukowiscydozie pojawiły się leki przyczynowe, o których pacjenci marzyli. Leki są skuteczne, działające

Paweł Wójtowicz: dostępne teraz leczenie mukowiscydozy zmienia całkowicie perspektywę widzenia świata. Do tej pory patrzyli na jezioro i widzieli brzeg. Od 1 marca patrzą na morze

Teraz wyzwaniem jest organizacja tego leczenia w ośrodkach, skuteczne prowadzenie programu lekowego i właściwa kontrola nad pacjentami

Pojawiły się leki przyczynowe, o których pacjenci marzyli

Od 1 marca mamy dostęp do wszystkich zarejestrowanych terapii w mukowiscydozie.

- Pojawiły się leki przyczynowe, o których pacjenci marzyli. Leki są skuteczne, działające. Mam roczną obserwację pracy z tymi lekami u ok. 10 pacjentów i muszę powiedzieć, że efekty są zadziwiające. Takich leków w leczeniu mukowiscydozy nie było do tej pory - mówił dr Wojciech Skorupa, zastępca dyrektora ds. lecznictwa w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, w czasie sesji o chorobach rzadkich (VIII Kongres Wyzwań Zdrowotnych).

- Z jednej strony jest wielka radość tych, którzy będą kwalifikować się do tych leków. Ale jest też część chorych, u których te leki nie będą działały. I chorzy, u których z różnych względów tych leków nie będzie można zastosować – dodał.

Teraz jednak, jak podkreślał, wyzwaniem jest konieczność skutecznego prowadzenia programu lekowego i właściwej kontroli nad pacjentami: - Czeka nas dużo pracy. Wiemy, jak działają programy lekowe, trzeba sobie zdawać sprawę, że ci chorzy są dość często skupieni w większych ośrodkach zajmujących się leczeniem mukowiscydozy. Jeżeli pod opieką ośrodka jest 100, 200 czy 300 chorych, z czego znaczna część będzie kwalifikowała się do leków przyczynowych, to będzie ogromny wysiłek, żeby ośrodek mógł prowadzić program lekowy w tej grupie chorych.

Generalnie powinno być tak, że wszyscy ci chorzy, którzy kwalifikują się do tych leków, powinni mieć do nich dostęp. Jest lista ośrodków na stronie Polskiego Towarzystwa mukowiscydozy, ośrodków dla dzieci i dorosłych zajmujących się leczeniem chorych na mukowiscydozę, To są w większości ośrodki pediatryczne, są też ośrodki leczenia chorych dorosłych.

- Te największe ośrodki pediatryczne, to szpital w Dziekanowie Leśnym u prof. Doroty Sands, jest ośrodek w Rabce, Poznaniu, Gdańsku. Jeżeli chodzi o ośrodki dla dorosłych, to dwa największe znajdują się w Poznaniu i Warszawie. Jest też ośrodek w Lublinie, w Białymstoku, w Gdańsku, w Łodzi. Są też ośrodki takie, które prowadzą chorych dorosłych i pediatrycznych – wymieniał dr Skorupa.

Jak dodał ekspert, z reguły jest tak, że chory jest pod opieką jednego z ośrodków. Jeśli tak nie jest, to najczęściej jest to związane z tym, że część chorych nie leczy się systematycznie i nie poddaje się właściwej kontroli. W takiej sytuacji chory będzie musiał sobie poszukać ośrodka.

Refundacja leków w mukowiscydozie to sukces całego środowiska

Radości z finansowania leków w mukowiscydozie nie krył Paweł Wójtowicz, założyciel i prezes Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO: - Od 1 marca chorzy na mukowiscydozę, ale też opiekunowie dzieci, którzy kwalifikują się do leczenia lekami przyczynowymi, zmieniają całkowicie perspektywę widzenia świata. Do tej pory widzieli brzeg w życiu swojego dziecka, swojej najbliższej osoby, patrzyli na jezioro. Od 1 marca patrzą na morze. Istnieje szansa, że ta choroba stanie się chorobą przewlekłą w wielu przypadkach, więc zdajcie sobie Państwo sami sprawę z tego, jak ta perspektywa wpływa na życie, na motywację, na wszystko co nas otacza.

Podkreślał, że dzięki decyzji o refundacji, Polska jest 13. krajem w Europie, która wdrożyła wszystkie dostępne leki przyczynowe w leczeniu mukowiscydozy.

- Jest to naprawdę wielkie, wielkie osiągnięcie. To nie jest tylko sukces jednej organizacji. To jest sukces całego środowiska, bo nie wyobrażam sobie, żeby można było zrealizować ten cel bez ekspertów, bez organizacji pacjenckich, ale także bez polityków, bez organizacji sieciujących, ale też i mediów. Potęgowaliście nasze słuszne oczekiwania, ale jednak wymagające wsparcia budżetowego. Chwała za to wszystkim.

Ale szef organizacji pacjentów również wskazywał na wyzwania organizacyjne: - Teraz jest pytanie, kiedy jako pacjent będę mógł zapukać w szpitalu do pokoju numer 5 czy 6 i odebrać tabletki na miesięczne lub trzymiesięczne leczenie. Zdajemy sobie sprawę z bardzo trudnej sytuacji, w jakiej w tej chwili są dyrektorzy szpitali. Bo jeśli ma pod opieką kilkudziesięciu pacjentów, którzy kwalifikują się do terapii, to jest to konieczność wyłożenia pieniędzy, czyli zamrożenia gotówki, którą mógłby przekierować na inne terapie czy na inne formy funkcjonowania szpitala.

Jak podkreślał, że płynność finansowa placówek medycznych jest różna. Poza tym jeden oddział NFZ przesyła pieniądze wcześniej, drugi później. Ktoś blokuje wypłatę środków, bo brakuje dokumentu albo akurat system się zamiesił. Ocenia, że to wszystko będzie miało wpływ na to, jak program będzie funkcjonować.

- Z punktu widzenia pacjentów chcemy przekonać przede wszystkim płatnika, czyli NFZ, żeby wypracować wspólny system finansowania programu leczenia mukowiscydozy ze wszystkimi dyrektorami ośrodków, którzy włączają się do niego. Chodzi też o wypracowanie wspólnego systemu między zarządzającymi szpitalami a płatnikiem, który pozwoliłby na bezpieczne zakupywanie tego leku do szpitala i przekazywanie go pacjentowi. To jest chyba pierwsze tak duże finansowe wyzwanie dla tych ośrodków w Polsce - mówił przedstawiciel pacjentów.

Jak to będzie rozwiązane? - Jeszcze nie wiem. Jesteśmy w trakcie wspólnych rozmów. Na razie z Ministerstwem Zdrowia. Myślę, że dołączy do nas NFZ. I nie wyobrażam sobie, że ośrodki leczące do tej pory chorych na mukowiscydozę, nie wyłączą się. A jednocześnie, że nie będzie to konsultowane ze światem eksperckim i z dyrektorami, którzy muszą ponieść ciężar finansowy.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.