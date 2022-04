Lek w chorobie rzadkiej z pozytywną oceną Rady Przejrzystości

Rada Przejrzystości wydała ocenę leku Jorveza (budesonidum) we wskazaniu: leczenie eozynofilowego zapalenia przełyku

Eozynofilowe zapalenie przełyku jest schorzeniem zaliczanym do chorób rzadkich

Aktualnie w leczeniu eozynofilowego zapalenia przełyku nie są refundowane żadne produkty lecznicze

Rada Przejrzystości uznaje za zasadne objęcie refundacją lek Jorveza (budesonidum) w leczeniu eozynofilowego zapalenia przełyku, w ramach nowej grupy limitowej i wydawanie ich za odpłatnością ryczałtową.

Zgłasza jednak dwie uwagi:

koniecznym warunkiem wdrożenia leczenia jest udokumentowane wykonanie badania endoskopowego przełyku i pobrania do oceny histologicznej co najmniej 6 wycinków błony śluzowej zarówno z proksymalnej, jak i dystalnej części przełyku oraz potwierdzenie w tym badaniu rozpoznania EoE (tj obecność co najmniej 15 eozynofilii w polu widzenia przy dużym powiększeniu).

kontynuacja leczenia Jorveza (budezonid) po okresie indukcji wymaga potwierdzenia klinicznego ustąpienia objawów choroby po przyjęciu leczenia indukcyjnego budezonidem.

Eozynofilowe zapalenie przełyku (EoE) jest przewlekłą chorobą związaną z odpowiedzią immunologiczną przełyku, której towarzyszą zmiany histologiczne ściany przełyku z miejscowym naciekiem zapalnym, z dominacją eozynofilii oraz różnorodne, zależne od wieku i czasu trwania zapalenia, objawy kliniczne spowodowane dysfunkcją przełyku. Nieleczone eozynofilowe zapalenie przełyku może powodować przebudowę ściany przełyku, zwłóknienie, zwężenie i zaburzenie połykania.

Zachorowalność na EoE wynosi od 3 do 13 nowych zachorowań na 100 tys. mieszkańców/rok w Europie, USA i Kanadzie. Natomiast chorobowość waha się pomiędzy 40-56 przypadków na 100 tys. mieszkańców w Europie i USA.

U pacjentów z podejrzeniem EoE wskazane jest pobranie w czasie badania endoskopowego do oceny histologicznej co najmniej 6 wycinków błony śluzowej z różnych części przełyku zarówno z proksymalnej, jak i dystalnej, zwłaszcza w obrębie zmian endoskopowych. Zgodnie z przyjętym konsensusem do rozpoznania EoE niezbędna jest obecność co najmniej 15 eozynofilii w polu widzenia przy dużym powiększeniu.

W leczeniu eozynofilowego zapalenia przełyku nie są refundowane żadne produkty lecznicze. Dlatego m.in. stanowisko Rady jest pozytywne, bowiem proponowany lek realizuje niezaspokojoną potrzebę zdrowotną wobec braku aktywnego komparatora.

Podkreślono też, że lek jest skuteczny w ocenie klinicznej i histologicznej w badaniach pierwotnych, jak również w badaniach wtórnych (większa skuteczność niż terapia flutykazonem, a także budezonidem w postaci zawiesiny doustnej). Zgodnie z rankingiem SUCRA terapia BUD w dawce 1 mg x 2/dobę, wiąże się z najwyższą skuteczność (SUCRA=0,91) spośród ocenianych interwencji.