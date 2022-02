Dziś konferencja w Ministerstwie Zdrowia. Tematem mukowiscydoza

Dziś konferencja w Ministerstwie Zdrowia. 15 lutego wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski poinformuje o refundacji nowych terapii w leczeniu chorób rzadkich, w tym mukowiscydozy

W 2020 roku w Polsce został uruchomiony pierwszy program lekowy w zakresie mukowiscydozy. Na refundację czekają dwie nowoczesne terapie

Szacuje się, że w Polsce żyje blisko 2400 chorych na mukowiscydozę

Program leczenia mukowiscydozy od 2020 roku w Polsce

15 lutego o godz. 13.00 w Ministerstwie Zdrowia rozpocznie się konferencja prasowa dotycząca wprowadzenia w Polsce najnowocześniejszych terapii w leczeniu chorób rzadkich, w tym przede wszystkim w leczeniu mukowiscydozy.

Wezmą w niej udział m.in. wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski, dr Katarzyna Walicka z Centrum Leczenia Mukowiscydozy oraz przedstawiciele stowarzyszeń pacjentów.

Udostępnienie nowych terapii tej grupie chorych jest postulowane przez środowisko medyczne i samych pacjentów oraz ich rodziny.

Podczas posiedzenia senackiej komisji zdrowia na temat opieki nad chorymi na choroby rzadkie na przykładzie mukowiscydozy (9 grudnia 2021r.), wiceminister Maciej Miłkowski, przypomniał, że w 2020 roku został uruchomiony pierwszy program lekowy w zakresie mukowiscydozy.

- To jest program leczenia pacjentów lekiem Kalydeco. Aktualnie są złożone kolejne wnioski, których procedowanie zostało zakończone przez Komisję Ekonomiczną i są na etapie decyzji ministra zdrowia. Chodzi o lek Kaftrio dla pacjentów z mukowiscydozą mających co najmniej 12 lat z konkretnym genem oraz lek Symkevi dla pacjentów pozostałych - dodał.

Czy dzisiejsze spotkanie dotyczy zapowiedzi refundacji tych właśnie terapii?

To taka przesiadka na bardzo szybki tor

Jak podkreślała obecna na spotkaniu w Senacie prof. Dorota Sands, kierownik Zakładu Mukowiscydozy w Instytucie Matki i Dziecka, "mamy dostępne zarejestrowane modulatory białka CFTR, które zarówno w badaniach klinicznych, jak i w tzw. real-world – one w wielu krajach są podawane – bardzo wpływają na poprawę funkcji płuc, a pośrednio oczywiście na wydłużenie długości życia i poprawę jakości życia.

- Tak możemy podsumować to, co się wydarzyło w leczeniu mukowiscydozy. To jest bardzo znaczne przyspieszenie, to taka przesiadka na bardzo szybki tor. Część krajów, w których jest dostęp do tych leków, uznaje mukowiscydozę za chorobę przewlekłą - oceniła dodając, że efekt zależy też od wieku pacjenta: - U dzieci szybciej będziemy mogli objawy zahamować. Zmiany utrwalone zostaną zmianami utrwalonymi u chorych z bardzo zaawansowanym procesem chorobowym, ale będą mogły zostać spowolnione.

Mukowiscydoza jest chorobą uwarukowaną genetycznie, o autosomalnym recesywnym typie dziedziczenia, dotyczącą głównie układów oddechowego i pokarmowego. Jej przyczyną są mutacje genu kodującego białko mukowiscydozowego przezbłonowego regulatora przewodnictwa (ang. CFTR).

Jak podaje AOIMiT, biorąc pod uwagę wszystkie dostępne dane (wyniki z Polskiego Rejestr Mukowiscydozy prowadzonego do 2012 roku, wyniki badania przesiewowego noworodków w Polsce od 2009 roku oraz wyniki badań ankietowych i opinie ekspertów) szacuje się, że w Polsce żyje blisko 2400 chorych na mukowiscydozę.

