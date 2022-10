Zidentyfikowano nową grupę krwi. Ważne odkrycie naukowców

Jak wyjaśnia TVP Nauka, konflikt serologiczny polegający na niezgodności antygenów między grupą krwi dziecka a matki może prowadzić do poronienia. Istotną rolę odgrywa w tym przypadku czynnik Rh – związek chemiczny zwany antygenem, znajdujący się na powierzchni krwinek czerwonych.

Według najnowszych doniesień brytyjscy naukowcy odkryli szczególne białko, które odpowiada za to, że krew różni się od powszechnie znanych grup krwi. Nową grupę scharakteryzowano jako antygen Er.

TVP Nauka podkreśla, że odkryte białka są wytwarzane przez krwinki czerwone do wyczuwania ściskania, a białko obecne jest jedynie w kilkuset kopiach w każdej błonie komórki.

Ostatecznie naukowcom udało się poznać bliżej tajemnicze antygeny Er dzięki wyspecjalizowanym metodom sekwencjonowania genetycznego. To zaś pozwoliło na zidentyfikowaniu genu kodującego nowe białko, które jest niezbędne, aby antygen Er stał się aktywny.

Czynnik Er to 44. system grup krwi poza powszechnie obowiązującym nazewnictwem 0, A, B, AB z czynnikiem Rh plus lub Rh minus. Dzięki temu odkryciu możliwe stało się opracowanie testów wykrywających antygen Er. To pomoże w zażegnywaniu potencjalnego konfliktu między matką a dzieckiem, czyli może zapobiec utracie ciąży – podkreślają naukowcy cytowani przez TVP Nauka.