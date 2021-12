Wiceminister zdrowia o amantadynie. "Proces badawczy wygląda obiecująco"

Czytaj: Koronawirus. Kraska: szczepienia nie są na nieśmiertelność, tylko na koronawirusa

Uczelnia zdecydowała: zajęcia stacjonarne tylko dla zaszczepionych. Minister edukacji zabronił

W poniedziałkowej audycji "Salon polityczny Trójki", wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poruszył sprawę związaną z amantadyną i jej wdrożeniem w leczenie COVID-19. Wiceminister zdrowia zaznaczył, że cały czas są prowadzone badania nad tym lekiem.

- Trwa proces badawczy nad skutecznością amantadyny w dwóch ośrodkach. Wygląda optymistyczne. Ona faktycznie blokuje pewne kanały odpowiadające za rozprzestrzenianie się koronawirusa, ale musi to być potwierdzone przez badania kliniczne. Czekamy na dalsze wyniki - objaśnił.

Zaznaczył również, że w przypadku pozytywnych rezultatów w badaniach klinicznych, amantadyna zostanie dopuszczona do leczenia osób z koronawirusem. Przypomniał również dlaczego MZ czeka na wnioski badawcze.

- Stosujemy zasadę, że jeśli lek jest dopuszczony na dane schorzenie to powinniśmy go rekomendować. Jeśli badania naukowe potwierdzą skuteczność amantadyny w leczeniu COVID-19 to będzie lek dopuszczony - dodał.