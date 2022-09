Szef ABM: ponad 50 tys. osób bierze udział w naszych badaniach klinicznych

Radosław Sierpiński podsumowuje działalność Agencji Badań Medycznych

- Agencja Badań Medycznych istnieje już trzy lata. Pewne procesy udało się nam już sprofesjonalizować. Wiele się nauczyliśmy i wypracowaliśmy pewien model współpracy z branżą – podsumowuje Radosław Sierpiński, prezes ABM.

Jego zdaniem w ostatnich latach udało się zmienić obraz biotechnologii, polskich badań klinicznych i wdrażania innowacji.

– To przekłada się na bardzo konkretne liczby. Finansujemy ponad 150 projektów. Zainwestowaliśmy już 2 mld zł w rynek biotechnologii szeroko pojętej. A co najważniejsze, ponad 50 tys. osób bierze udział w naszych badaniach klinicznych. Dostęp do nowoczesnych terapii to dla wielu z nich szansa na lepsze i dłuższe życie, albo na życie w ogóle. Bardzo często mówimy bowiem o lekach onkologicznych, o lekach w zakresie chorób rzadkich, które nie byłyby dostępne w normalnym dostępie refundacyjnym, a które poprzez badania kliniczne są pacjentom dostarczane – mówi prezes Sierpiński.

Szef ABM podkreśla, że w ostatnim czasie Agencja "bardzo konkretnie skłania się w stronę biznesu". - Mam na myśli biznes rodzimy, który wspieramy pod kątem bezpieczeństwa lekowego, rozwoju leków generycznych, które są naszą narodową specjalnością, ale również współpracę z międzynarodowymi firmami. Staramy się tworzyć platformę partnerstwa publiczno-prywatnego. Myślę tu o Warsaw Health Innovation Hub, który powstał pod auspicjami pana premiera i zrzesza kilkadziesiąt podmiotów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Ale co bardzo istotne, jest to inicjatywa która rozprzestrzenia się na kolejne kraje - mówi Radosław Sierpiński.

Więcej w rozmowie, którą przeprowadziliśmy podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu:

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.