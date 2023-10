Sukces Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: pierwsze miejsce za najlepszą pracę farmakologiczną

Praca naukowa z prestiżowym wyróżnieniem

UM w Lublinie poinformował, że praca "6-Gingerol, a Major Constituent of Zingiber officinale Rhizoma, Exerts Anticonvulsant Activity in the Pentylenetetrazole-Induced Seizure Model in Larval Zebrafish", zrealizowana pod kierownictwem dr hab. Kingi Gaweł, prof. UM z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, zajęła pierwsze miejsce w konkursie Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego na najlepszą pracę farmakologiczną opublikowaną w latach 2019-2022.

Wyróżniona praca ma charakter interdyscyplinarny i łączy wiele różnych technik i metod badawczych. Jak wskazano, "artykuł przedstawia kompleksowe wyniki badań począwszy od pracy z materiałem roślinnym, tj. od izolacji związku z całkowitego wyciągu roślinnego przy użyciu nowoczesnych technik chromatograficznych, przez badania behawioralne i elektroencefalograficzne pokazujące efekt działania tej substancji na organizmie żywym, aż po poszukiwania mechanizmów działania wyizolowanej substancji przy pomocy technik biologii molekularnej oraz dokowania molekularnego".

W pracy wykazano, że 6-gingerol – jeden ze składników kłączy imbiru zwyczajnego wykazuje działanie przeciwdrgawkowe, co udokumentowano w modelu drgawek indukowanych chemicznie u larw Danio pręgowanego (zebrafish). Ponadto wskazano jeden z potencjalnych mechanizmów działania przeciwdrgawkowego 6-gingerolu – czytamy.

Uroczyste wręczenie nagrody miało miejsce w trakcie XXI Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego w Katowicach.

W pracach zespołu z UM w Lublinie brały też udział:

prof. Wirginia Kukuła-Koch (Zakład Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych),

prof. Jolanta Parada-Turska (Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej),

dr hab. Katarzyna Targowska-Duda, prof. UM (Zakład Biofarmacji),

dr Lidia Czernicka-Boś (Zakład Żywności i Żywienia).

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.