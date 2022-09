Spółka biotechnologiczna z Polski będzie z duńskim health-techem badać mikrobiotę jelitową

GenXone nawiązał współpracę z Metaceutic– innowacyjną duńską firmą z sektora biotechnologii

Biotechnologiczna spółka podpisała list intencyjny dotyczący współpracy z firmą z branży health-tech

Spółki będą wspólnie działać w zakresie prac badawczych nad mikrobiotą jelitową

Rozwój suplementów diety i aplikacja

Metaceutic ApS to duński startup założony w 2019 roku. Podstawową działalnością firmy jest rozwój suplementów diety poprawiających kondycję zdrowotną oraz rozwiązań w zakresie diagnostyki cyfrowej. Prowadzone badania koncentrują się na ocenie i zmianach określonych części mikrobioty jelitowej, a ich celem jest poprawa funkcji poznawczych w zakresie leczenia stresu psychicznego, poprawy snu, regulacji apetytu i ogólnej poprawy funkcji poznawczych.

Ponadto firma Metaceutic Aps stworzyła oraz rozwija aplikację mobilną. Narzędzie służy do prezentacji raportu z analizy mikrobioty jelitowej oraz zaleceń dotyczących stylu życia. Aplikacja wspiera użytkowników w działaniach mających na celu poprawę kondycji jelit. Na początku tego roku firma weszła na rynek niemiecki, co znacznie rozszerzyło profil działalności oraz portfolio klientów.

Przedmiotem współpracy pomiędzy genXone i Metaceutic będą produkty i usługi z zakresu profilowania mikrobiomu u ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem mikrobiomu jelitowego.

Mozliwość integracji rozwiązań dwóch firm

Pierwsza faza projektu będzie polegać na sprawdzeniu możliwości integracji rozwiązań stosowanych przez obie spółki. Celem tego etapu będzie wypracowanie rozwiązań, które pozwolą na rozwój działalności obu podmiotów.

Spodziewane efekty współpracy to konsolidacja prac badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami oraz wspólne tworzenie innowacji w branży biotechnologicznej. Kooperacja umożliwi dostęp do unikalnego „know how” obu spółkom oraz jednocześnie przyczyni się do redukcji kosztów działalności.

- Zgodnie z naszą strategią rozwoju szukamy partnerów do kooperacji i realizacji wspólnych projektów poza granicami. Mając zarówno unikatową technologię sekwencjonowania nanoporowego jak i gotowe protokoły i algorytmy jesteśmy interesującym partnerem dla tych podmiotów, które chcą wprowadzić swojej projekty badawcze na wyższy poziom lub nadać im szerszy zasięg rynkowy – powiedział Michał Kaszuba, prezes genXone.

Metaceutics Aps to kolejna firma, która zauważyła potencjał technologii sekwencjonowania nanoporowego. Wykorzystywana przez genXone metoda NGS (next generation sequencing) stworzona przez Oxford Nanopore Technologies pozwala na szczegółowe badanie pobranego materiału genetycznego. Przewagą badania jest brak konieczności zwiększenia liczby kopii danego genu, czyli amplifikacji, dzięki czemu sekwencjonowane są natywne cząsteczki DNA. Zastosowanie długich odczytów pozwala na dokładną analizę.

- W perspektywie kooperacja ta ukierunkowana jest na połączenie sił i know-how i ma ogromny potencjał do tworzenia wartościowych i innowacyjnych wyników obejmujących cyfrowe i precyzyjne narzędzia dla opieki zdrowotnej – powiedział Ali Kazemi Seresht, prezes Metaceutics Aps.

Podpisana umowa współpracy z Metaceutics to kolejny krok w zapowiedzianej ekspansji zagranicznej. W styczniu tego roku spółka genXone rozpoczęła współpracę z innym duńskim podmiotem - gMendel ApS. Kooperacja dotyczy prac w zakresie unowocześniania diagnostyki zaburzeń genetycznych.

GenXone to spółka z branży biotechnologicznej, która tworzy nowe rozwiązania oraz produkty wykorzystujące technologie sekwencjonowania kwasów nukleinowych. Specjalizuje się w sekwencjonowaniu NGS (ang. next generation sequencing) oraz diagnostyce medycznej. Jest pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych na świecie laboratoriów wykorzystujących technologię sekwencjonowania nanoporowego w obszarach nauki, biznesu i medycyny.

