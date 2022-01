Są pieniądze na ryzykowne projekty MedTech. Będą zainteresowani?

Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłosiło zaproszenie do składania założeń projektów w ramach unijnego programu IPCEI HEALTH

Chce się zorientować, jakie będzie zainteresowania firm realizacją projektów w zakresie fazy badań, rozwoju i innowacji oraz pierwszego przemysłowego wdrożenia

Wskazało cztery główne tematy, wśród nich projekty z obszaru innowacyjnych produktów w nowych obszarach terapeutycznych, medycyny personalizowanej i MedTech

MRiT: sprawdzamy poziom zainteresowania firm

14 stycznia 2022 roku mija termin zgłaszania założeń projektów przez firmy z obszaru zdrowia, które są zainteresowani projektami w zakresie fazy badań, rozwoju i innowacji oraz pierwszego przemysłowego wdrożenia.

Po ocenieniu poziomu zainteresowania przedsiębiorstw realizacją projektów oraz po analizie możliwości finansowania, Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozważy ogłoszenie konkursu na projekty w ramach unijnego programu IPCEI Health.

Realizacja projektów będzie możliwa w oparciu o udzieloną pomoc publiczną w ramach mechanizmu Important Projects of Common European Interest (IPCEI).

Zgodnie z założeniami projekt powinien:

charakteryzować się wysokim poziomem innowacyjności

przyczyniać się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego

przyczyniać się do tworzenia miejsc pracy, poprawy konkurencyjności i odporności przemysłu i gospodarki w Unii

wzmacniać autonomię strategiczną UE.

Jak dodano w informacji, projekt musi w konkretny, jasny, identyfikowalny i istotny sposób przyczyniać się do realizacji celów lub strategii Unii i mieć znaczny wpływ na trwały wzrost gospodarczy, na przykład ze względu na swoje zasadnicze znaczenie dla Europejskiego Zielonego Ładu, strategii cyfrowej, cyfrowej dekady i europejskiej strategii w zakresie danych, nowej strategii przemysłowej dla Europy i jej aktualizacji, Next Generation EU, Europejskiej Unii Zdrowotnej, nowej europejskiej przestrzeni badawczej na rzecz badań naukowych i innowacji, nowego planu działania UE dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym lub celu Unii, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Medycyna personalizowana i MedTech

W ramach IPCEI Health przewiduje się cztery główne tematy/osie mające na celu wsparcie przemysłu europejskiego i zapewnienie konkurencyjności przemysłu UE na rynku światowym i są to:

modernizacja procesów produkcyjnych,

innowacyjne produkty w nowych obszarach terapeutycznych,

medycyna personalizowana i MedTech,

gotowość na kryzysy zdrowotne.

Aby kwalifikować się jako IPCEI, projekt musi być znaczący pod względem ilościowym lub jakościowym. Powinien być to projekt o szczególnie dużej skali bądź o szerokim zakresie lub wiązać się z bardzo znacznym poziomem ryzyka technologicznego lub finansowego lub spełniać oba te kryteria.