Jeszcze w czerwcu Rada Ministrów przyjęła Rządowy Plan Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022– 2031

Dokument ma wyznaczać główne cele ukierunkowane na zbudowanie pozycji Polski, jako lidera biomedycznego w Europie Środkowowschodniej

Ponadto podejmowane działania mają doprowadzić do powstania pierwszego polskiego innowacyjnego leku

Wdrożenie i monitorowanie realizacji Planu powierzono Agencji Badań Medycznych

Rada Ministrów przyjęła Rządowy Plan Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022– 2031

Rada Ministrów przyjęła Rządowy Plan Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022– 2031.

- . Celem Planu jest rozwój sektora biomedycznego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz osiągnięcie przez Rzeczpospolitą Polską pozycji lidera przemysłu biomedycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Wdrożenie i monitorowanie realizacji Planu powierza się Agencji Badań Medycznych - wskazano w uchwale Rady Ministrów.

Dokument zawiera m.in. diagnozę sektora biomedycznego w Polsce, w tym sektor producentów leków, urządzeń i sprzętu medycznego, biotechnologiczny, firm sart-upowych. Ponadto wyznaczono tu obszary priorytetowe rozwoju dla systemu zarządzania, innowacyjnych leków czy wyrobów medycznych.

Do 2030 roku ma powstać pierwszy polski innowacyjny lek

- Agencja Badań Medycznych, realizując niniejszy plan będzie dążyć do tego, żeby zbudować i ugruntować pozycję Polski, jako lidera biomedycznego w Europie Środkowowschodniej i doprowadzić do roku 2030 do powstania pierwszego polskiego innowacyjnego leku - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Poprzez rozwój sektora biomedycznego w Polsce tworzony jest - jak podkreśla resort zdrowia - "sprzyjający ekosystem jasno zdefiniowanych celów rozwojowych oraz podmiotów zaangażowanych w ich realizację, w tym uczelni, jednostek badawczo-rozwojowych, firm typu start-up oraz scale-up, a także dojrzałych przedsiębiorstw".

- Finansowanie rozwoju sektora biomedycznego jest przeznaczone na wspieranie innowacyjnych projektów odpowiadających na potrzeby strategiczne oraz społeczne i ekonomiczne kraju, z potencjałem do szybkiej komercjalizacji oraz skalowalne - dodano.

Rządowy Plan Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022– 2031 załączamy poniżej w formacie PDF. Dokument jest również dostępny na stronie Ministerstwa Zdrowia

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.