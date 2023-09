Polscy naukowcy opublikowali wyniki badań wpływu antybiotyków na bakterię. Dostali grant z NCN

Ważne badanie naukowców z UMB

Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Suhanya V. Prasad, Krzysztof Fiedoruk, Magdalena Zakrzewska, Robert Bucki) opublikowali artykuł "Glyoxylate Shunt and Pyruvate-to-Acetoin Shift Are Specific Stress Responses Induced by Colistin and Ceragenin CSA-13 in Enterobacter hormaechei ST89" w czasopiśmie "Microbiology Spectrum".

Bakteria Enterobacter hormaechei ST89 była badana pod kątem nabycia oporności na długotrwałe działania dwóch antybiotyków uszkadzających błony komórek bakteryjnych: stosowanej od wielu lat kolistyny oraz CSA-13, reprezentującej nową grupę związków przeciwdrobnoustrojowych - ceragenin. Substancje te wpływają na bakteryjny metabolizm węgla powodując alkalizację wnętrza komórki bakteryjnej. Jednakże badacze wykazali, że bakterie, na które oddziaływano ceraginami mają obniżoną odporność na stres kwasowy, co może świadczyć o adaptacji do działania tych antybiotyków. Te różnice w poziomie odpowiedzi metabolicznej bakterii traktowanymi kolistyną i CSA-13 wynikają najprawdopodobniej z różnic w mechanizmie działania obu substancji. Przeprowadzone badania pozwalają lepiej zrozumieć mechanizmy, dzięki którym bakterie stają się oporne na działanie antybiotyków – wyjaśnia UMB.

Z wyjaśnień uczelni wynika także, że badanie zostało sfinansowane z grantu Narodowego Centrum Nauki (NCN) - OPUS i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz projektu międzynarodowych studiów doktoranckich ImPRESS współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020, w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie COFUND.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.