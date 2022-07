Otwarto Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. Niedzielski: Polska stanie się poważnym graczem na rynku

Szef resortu zdrowia uczestniczył w otwarciu Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach.

Krótko przed otwarciem ośrodka gliwickie Centrum - jeden z wiodących polskich ośrodków leczenia nowotworów - odwiedził też premier Mateusz Morawiecki.

W swoim wystąpieniu minister Niedzielski przypomniał, że sieć środków wsparcia badań klinicznych budowana jest w Polsce od kilku lat.

Ma to być szansa na nowatorskie terapie dla pacjentów, ale także zastrzyk finansowy dla szpitali, realizujących m.in. komercyjne badania na zlecenie np. koncernów farmaceutycznych.

Prezes Agencji Badań Medycznych (ABM) dr hab. Radosław Sierpiński ocenił, iż budowa sieci wsparcia badań klinicznych w Polsce jest obecnie na półmetku - działa już 12 takich ośrodków, a powstanie kilkanaście kolejnych.

- Mapa naszego kraju będzie usiana tego typu centrami w najlepszych ośrodkach naukowo-badawczych, akademickich, instytutach - zapowiedział prezes.

- Badania kliniczne to przede wszystkim dostęp do nowoczesnych terapii na długo zanim pojawią się one w szerokim dostępie (…). Bardzo duża grupa pacjentów już teraz może skorzystać z nowoczesnych terapii i badań właśnie w takich ośrodkach, w dużym komforcie - dodał Sierpiński.