Nowy antybiotyk "bronią" przeciwko lekoopornym superbakteriom

Jak podała WHO, antybiotykooporność stanowi jedno z największych globalnych zagrożeń dla zdrowia publicznego

Jednakże prof. John E. Moses, chemik z nowojorskiego laboratorium opracował taki antybiotyk, który dzięki pewnej cząsteczce może zmienić kształt i skutecznie walczyć z trudnymi do leczenia infekcjami – relacjonuje Rzeczpospolita

Badacz wpadł na pomysł stworzenia antybiotyków zmieniających kształt, obserwując czołgi podczas ćwiczeń wojskowych - maszyny te mogą szybko reagować na zagrożenie

"Czołg" wśród antybiotyków

Rzeczpospolita przypomina, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez WHO antybiotykooporność jest jednym z dziesięciu największych globalnych zagrożeń dla zdrowia publicznego. Z kolei zgodnie z raportem opublikowanym przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób – w oparciu o dane z 2015 roku – każdego roku w UE i Europejskim Obszarze Gospodarczym dochodzi do 33 tys. zgonów spowodowanych zakażeniami przez bakteriami lekoopornymi – przytacza "RP".

Jednakże prof. John E. Moses, chemik z nowojorskiego laboratorium Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL) stworzył antybiotyk będący prawdziwą superbronią przeciwko lekoopornym bakteriom. Potrafi on bowiem zmieniać swój kształt poprzez "przestawianie" atomów – relacjonuje "RP" w nawiązaniu do portalu ScitechDaily.

Co ciekawe, naukowiec wpadł na ten pomysł, obserwując czołgi podczas ćwiczeń wojskowych. Dzięki szybkim ruchom potrafią one szybko reagować na zagrożenie, dlatego zdecydował się na wyposażenie antybiotyku w niemal te same możliwości szybkiego reagowania.

Nowy antybiotyk prawdziwie bakteriobójczy

Chemik w trakcie swojej pracy odkrył, że cząsteczka o nazwie bullvalene (węglowodór o wzorze chemicznym C 10 H 10 ) jest cząsteczką fluksyjną, której atomy mogą zamieniać się pozycjami. Dzięki temu cząsteczka ma zmienny kształt dający ponad milion możliwych konfiguracji, co wyjaśnia "RP".

Profesor Moses postanowił połączyć antybiotyk znany jako wankomycyna (stosowany przy wielu infekcjach) z bullvalenem. Z dalszych wyjaśnień gazety wynika, że badacz wykorzystał przy tym reakcję chemiczną "chemia click", aby stworzyć nowy antybiotyk z dwoma "głowicami" wankomycyny oraz fluktuującym w centrum bullvalenem.

Lek został przetestowany na zakażonych bakterią VRE larwach owada barciaka większego. Okazuje się, że antybiotyk zmieniający kształt jest skuteczniejszy niż sama wankomycyna, a przy tym bakterie nie rozwinęły odporności na nowy antybiotyk. Jak podsumowuje "RP", zdaniem badacza taki antybiotyk może być kluczowy do walki z infekcjami.

