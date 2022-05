31 maja ruszy konkurs na opracowywanie i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych postaci farmaceutycznych, produkcji substancji aktywnych leków dopuszczonych do obrotu i leków biopodobnych

Chętne podmioty będą mogły składać wnioski dotyczące projektów na różnych etapach rozwoju

Przewidywany termin na składanie wniosków upłynie 31 sierpnia

Nowe leki biopodobne i generyczne. 31 maja startuje konkurs ABM

Jak poinformowała w komunikacie na swojej stronie internetowej Agencja Badań Medycznych, na 31 maja planowane jest ogłoszenie konkursu na opracowanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych postaci farmaceutycznych, produkcji substancji aktywnych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu (leków generycznych) i leków biopodobnych. Chętne podmioty będą mogły składać wnioski dotyczące projektów znajdujących się w różnych fazach rozwoju. Możliwe będzie zatem zgłaszanie projektów w fazie pomysłu, jak i tych wymagających przeprowadzenia np. tylko prac rozwojowych.

Zgodnie z planami ABM wnioski można będzie składać między 31 maja a 31 sierpnia bieżącego roku za pomocą systemu teleinformatycznego ABM. Aby złożyć taki wniosek, będzie trzeba wypełnić formularz w języku angielskim.

ABM przeznaczy na konkurs 150 mln zł. Minimalna wartość projektu to 3 mln zł, zaś maksymalna - 20 mln złotych.

Kto może wziąć udział w konkursie ABM?

Jak poinformowała ABM, wnioski w ramach konkursu mogą składać:

samodzielne przedsiębiorstwa (jako wnioskodawcy jednopodmiotowi);

konsorcja, gdzie liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo;

pozostali członkowie mogą stanowić podmioty, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych (m.in. instytucje naukowe i podmioty lecznicze).

Cel i przedmiot konkursu

ABM podała, że celem konkursu jest "udzielenie wsparcia finansowego producentom produktów leczniczych w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania i rozwoju innowacyjnych rozwiązań w obszarze produktów leczniczych, które w perspektywie maksymalnie 3 lat od zakończenia realizacji projektu doprowadzą do komercjalizacji nowoopracowanych produktów leczniczych".

Przedmiotem konkursu są produkty lecznicze, takie jak:

leki generyczne;

leki biopodobne;

nowe postacie leków o modyfikowanym uwalnianiu (ang. modified release dosage forms);

nowe postacie farmaceutyczne produktów leczniczych opartych o dopuszczone do obrotu substancje czynne;

produkty lecznicze złożone (ang. fixed combination products).

Szeroki zakres dofinansowania

Zgodnie z informacjami na stronie ABM dofinansowaniu podlegają:

badania podstawowe;

badania przemysłowe;

prace rozwojowe;

dodatkowo przedsiębiorstwa z sektora małych i średnich przedsiębiorstw mogą wnioskować o dofinansowanie na usługi doradcze.

Agencja zaznacza ponadto, że "intensywność dofinansowania dla poszczególnych podmiotów na poszczególny rodzaj prac w projekcie wynika z przepisów dotyczących zasad udzielania pomocy publicznej".

ABM nakłada wymóg komercjalizacji wyrobu

Agencja Badań Medyczna przypomina, że "od fazy początkowej, w jakiej znajduje się projekt, musi on zakończyć się wdrożeniem produktu leczniczego do produkcji seryjnej". Miałoby nastąpić to w ramach jednej z dwóch opcji:

własnej działalności gospodarczej beneficjenta;

działalności gospodarczej podmiotu trzeciego (udzielenie licencji podmiotowi trzeciemu przez beneficjenta lub sprzedaż praw podmiotowi trzeciemu przez beneficjenta).